منابع آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری اعلام شد

سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) از اعلام منابع سوالات آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ کانون‌ وکلای دادگستری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم کیانی هرچگانی، با اعلام اینکه عمده منابع آزمون وکالت ۱۴۰۴ همچون سال‌های گذشته است، تصریح کرد: صرفاً در درس آئین دادرسی مدنی، دو قانون به منابع آزمون افزوده شده است.

وی افزود: بر اساس توافق انجام شده میان اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور و در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال ۱۴۰۱، آزمون پذیرش کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ روز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

قوانین و مقرراتی که سوالات آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ از قلمرو آنها طرح خواهد شد، عبارتند از:

حقوق مدنی

۱- قانون مدنی

۲- قوانین روابط موجر و مستأجر سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶

۳- قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰

۴- قانون مسئولیت مدنی

۵- قانون امور حسبی

۶- قانون پیش فروش ساختمان

۷- قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

۸- قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

آئین دادرسی مدنی

۱- قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

۲- قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

۳- قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط

۴- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

۵- قانون شوراهای حل اختلاف

۶- قانون دیوان عدالت اداری

۷- لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ۱۳۷۶

۸- قانون افراز املاک مشاع و آیین‌نامه آن

۹- قانون نظارت بر رفتار قضات

۱۰- قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲

حقوق تجارت

۱- قانون تجارت شامل قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی آنها

۲- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

۳- قانون راجع به ثبت شرکت‌ها

۴- قانون صدور چک با اصلاحات بعدی

۵- احکام مرتبط از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

۶- قانون تجارت الکترونیکی

۷- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

۸- قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

۹- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

۱۰- قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

حقوق جزا

١- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵-۱۳۹۲ (شامل قانون جرایم رایانه‌ای) با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

٢- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

۳- قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

۴- قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند

۵- قانون صدور چک با اصلاحات بعدی

۶- قانون مبارزه با پولشویی

۷- قانون جرم سیاسی

۸- قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب ۱۳۹۸،

۹- احکام جزایی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ١٣١٠ و قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ و قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩۱

آئین دادرسی کیفری‌

۱- قانون آئین دادرسی کیفری

۲- قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

۳- قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

حقوق اساسی

۱- قانون اساسی

متون فقه

۱- تحریرالوسیله امام خمینی (ره) ابواب وکالت، شهادت و قضا

اصول فقه

اصول عملیه، تعارض ادله، امارات، الفاظ، اوامر، نواهی، عام وخاص، مفهوم و منطوق، مطلق و مقید، مجمل و مبین

تذکر:

۱- ذکر هر عنوان زیر یک درس به منزله عدم استفاده از آن در دروس دیگر نیست.

۲- قوانینی که دارای اصلاحات و الحاقات هستند توسط داوطلبان مورد مطالعه قرار گیرد.

۳- قوانینی که آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط دارند به هنگام مطالعه قوانین، مدنظر قرار گیرد.

مهدیه حسن نائینی

