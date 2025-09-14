  1. جامعه
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

آغاز ثبت‌نام آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴

ثبت نام آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۴ از امروز ۲۳ شهریور ماه جاری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اسکودا، سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبت نام آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۴ خبر داد؛ بر این اساس متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت این سازمان در این آزمون ثبت نام کنند.

ثبت نام در آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ از امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه جاری آغاز و تا روز دوشنبه ۷ مهر ماه ادامه خواهد داشت.

گفتنی است آزمون پذیرش کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ روز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

منابع سوالات آزمون نیز از میان منابع حقوق مدنی، آئین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، آئین دادرسی کیفری، حقوق اساسی، متون فقه و اصول فقه خواهد بود.

مهدیه حسن نائینی

