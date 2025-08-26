خلیلی: راه خدمت شهیدان رجایی و باهنر در دولت وفاق ملی تداوم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه در پیامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر هفته دولت را تبریک گفت.
متن پیام معاون اول قوه قضائیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت به خلق، خدمت به خداست. «امام خمینی (ره)» هفته دولت، یادآور روزهای خدمتگزاری دو تن از فرزندان پاکنهاد و گرانقدر ایران اسلامی، شهیدان رجایی و باهنر است که همه وجودشان برای مردم و خدمت به مردم بوده است.
یاد شهیدان رجایی و باهنر، یادآور انسانهای انقلابی و بزرگی است که آئین زیبای با مردم و برای مردم بودن را در سایه سیره کاری خود معنا کردند. این نامها و آموزههای بزرگ برای همیشه در صفحه زرین تاریخ خدمتگزاری ایران اسلامی ماندگار و جاودان خواهد ماند.
امروز در دولت وفاق ملی نیز با پایبندی به آرمانهای امام شهیدان، شهدای والامقام و منویات رهبریهای خردمندانه وداهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) راه خدمت و تلاش برای توسعه و پیشرفت کشور همچنان تداوم دارد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر خدمت، فرارسیدن هفته دولت و روز کارمند را به تمامی دولتمردان و کارمندان شریف دولت و به ویژه همکاران خدوم و متعهد دستگاه قضائی در سراسر کشور، تبریک و تهنیت عرض مینمایم و امیدوارم بیش از پیش در سایه خرد و همدلی و وفاق ملی در مسیر رشد و تعالی کشور عزیزمان گام برداریم.
حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه
نظر شما