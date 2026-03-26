محمد عشقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شرایط اخیر، همه تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر استان یزد در وضعیت آمادهباش قرار گرفتهاند.
وی گفت: یکی از مهمترین برنامههای جمعیت در این ایام، برگزاری دورههای آموزشی در محلات، بخشها و روستاهاست تا سطح آگاهی مردم در حوزه امداد و کمکهای اولیه افزایش یابد.
عشقی گفت: تاکنون بیش از ۱۳۸ کلاس آموزشی در مناطق مختلف استان برگزار شده و بیش از ۲۱ هزار نفر از این دورهها بهرهمند شدهاند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد همچنین بر اهمیت گسترش اطلاعرسانی درباره بانک امانات تجهیزات پزشکی تأکید کرد و گفت: مردم به این بانکها نیاز دارند و باید با حمایت و تبلیغ بیشتر، زمینه بهرهمندی گستردهتر از خدمات آنها فراهم شود.
وی افزود: با آغاز شرایط فعلی، مرکز عملیات، کنترل و هماهنگی (EOC) فعالیت ۲۴ ساعته خود را آغاز کرده است. در استان یزد شش تیم عملیاتی و در شهرستانها دو تیم عملیاتی در حالت فعال قرار گرفتند.
عشقی با اشاره به اعزام دو تیم عملیاتی به تهران گفت: از تیم آنست مستقر در استان تهران بهرهبرداری شد و دو قلاده سگ زندهیاب عملیاتهای موفقی را انجام دادند و به سلامت به یزد بازگشتند.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش نجاتگران، امدادگران و داوطلبان، از مردم خواست با مشارکت و توجه ویژه به دورههای آموزشی و همچنین حمایت از بانکهای امانات تجهیزات پزشکی، به ارتقای آمادگی و توان جمعیت هلالاحمر کمک کنند.
نظر شما