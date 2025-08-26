به گزارش خبرگزاری مهر، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: به دنبال ابهامات ایجادشده در زمینه تعطیلی دفاتر اسناد رسمی در روزهای پنج‌شنبه و نیز تعطیلات اعلام‌شده از سوی برخی استانداری‌ها، موضوع توسط معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه امروز شورای عالی تحول و تعالی سازمان ثبت بررسی و تعیین‌تکلیف شد.

وی با اشاره به تصمیم اتخاذ شده در این جلسه، افزود: بر اساس اعلام رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ در روزهای پنج‌شنبه تعطیل خواهند بود.

خندانی ادامه داد: علاوه بر این، در سایر روزهای هفته نیز در صورتی که تعطیلی از سوی استانداری‌ها یا مراجع ذی‌صلاح اعلام شود، دفاتر اسناد رسمی در همان استان تعطیل هستند.

به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، با هماهنگی معاونت امور اسناد و معاونت فناوری سازمان ثبت، سامانه تنظیم و ثبت اسناد در روزهای تعطیل در استان‌های مربوطه از دسترس خارج خواهد شد.

وی تأکید کرد: این تصمیم تا پایان شهریورماه سال جاری معتبر است و در صورت اتخاذ تصمیم جدید برای نیمه دوم سال، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد. ضمن اینکه حسب دستور ریاست سازمان مقرر شد دستورالعمل و چارچوب مشخصی برای اعلام تعطیلی دفاتر اسناد رسمی در آینده توسط کانون و سازمان تهیه و برای همیشه تعیین تکلیف نهایی انجام شود.