به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر، در پیامی ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان جمعیت هلالاحمر، فرارسیدن روز کارمند را تبریک گفت. در متن پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
کارمندان از شریفترین عناصر حرفهای به حساب میآیند که حرکت چرخهای نظام اداری در مسیر پیشرفت کشور مرهون تلاش آنان است.
در نهادی نظیر جمعیت هلالاحمر که عناصر صف را امدادگران و داوطلبان تشکیل میدهند، عناصر ستاد یعنی کارمندان، پشتوانه و ستون مقدمات عملیات بشردوستانه هستند که با صرف وقت، تحقیق و بازبینی برنامهها، راه نوع دوستی را از ابتدا هموار میکنند.
کارکنان شریف جمعیت هلالاحمر نه تنها در حیطه وظایف اداری بلکه به وقت بحرانها نیز یاور و پشتیبان جمعیت هلالاحمر هستند که نمونه این همیت را در تشریک مساعی آنان با امدادگران در طول حملات دوازده روزه رژیم صهیونیستی به کشور مشاهده کردیم که شبانهروز با حضور در ستاد و حتی در مناطق متأثر از حملات، پشتیبانی مضاعف از برادران و خواهران امدادگر را به نمایش گذاردند.
روز فرخنده و مبارک کارمند را به تمامی همکاران عزیز و گرامی خود در جمعیت هلالاحمر تبریک میگویم و از صمیم قلب از خداوند متعال برای یکایک آنان سلامت، سعادت و سربلندی در کار و زندگی خواستارم.
پیرحسین کولیوند
رئیس جمعیت هلالاحمر
نظر شما