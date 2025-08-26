یک نیمه طوفانی در بازی استقلال و ذوب آهن اصفهان/ آبی ها باختند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان از ساعت ۱۹:۳۰ امروز سه‌شنبه در هفته دوم لیگ برتر در ورزشگاه شهر قدس برگزار شد که نیمه اول این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به سود میهمان اصفهانی به پایان رسید.

پویا مختاری (۱۴) و حسن شوشتری (۲۲ و ۴۵) برای ذوب آهن و علیرضا کوشکی (۳۱) برای استقلال گلزنی کردند.

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، رامین رضائیان، سید ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، علیرضا کوشکی، محمدحسین اسلامی و سعید سحرخیزان

ترکیب ذوب آهن اصفهان:

پارسا جعفری، نادر محمدی، آرش قادری، عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی، پدرام قاضی‌پور، حسن شوشتری، نیما مختاری، احسان پهلوان، امید لطیفی و جنان زایموویچ.

شروع طوفان آبی را یک اوت خراب کرد!

استقلال با استفاده از میزبانی خود مقابل چشم هوادارانی که تمام صندلی‌های ورزشگاه شهرقدس را مملو از جمعیت کرده بودند بازی را طوفانی آغاز کرد. آنها در ۱۰ دقیقه دو موقعیت خطرناک روی دروازه رقیب خود ایجاد کردند اما پرتاب اوت های بلند و معرف نادر محمدی باعث شد تا توپ در آستانه ورود به دروازه توسط روزبه چشمی دفع شود اما احسان پهلوان آن را در برگشت تصاحب کرد و به پویا مختاری رساند تا این بازیکن با ضربه‌ای فنی اولین گل بازی را به سود ذوب آهن به ثمر برساند.

پس از این گل استقلال باز هم تلاش خود را ادامه داد اما دومین توپ روی دروازه آدان کافی بود تا او و استقلال دومین گل را از حسن شوشتری دریافت کنند.

استقلال پس از این گل از حمله کردن نا امید نشد تا بالاخره روی کرنر از قبل تمرین شده بتواند توپ را به علیرضا کوشکی برساند تا این بازیکن یکی از گل‌ها را جبران کند.

در ادامه استقلال تلاش خود را برای جبران گل دوم کرد اما این ذوب اهن بود که در کمال ناباوری از اشتباهات ناشیانه خط دفاعی استقلال استفاده کرد تا روی یک ضربه آزاد گل سوم را وارد دروازه میزبان آبی پوش کند تا نتیجه‌ای عجیب را در نیمه اول رقم بزند.