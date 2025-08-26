دریافت 5 MB
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۲

گل سوم ذوب آهن به استقلال

در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال ذوب آهن در دقیقه ۱+۴۵ با ضربه کاشته شوشتری به گل سوم رسید.

