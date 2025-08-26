دریافت 5 MB کد خبر 6571585 https://mehrnews.com/x38S2Z ۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۲ کد خبر 6571585 فیلم ورزش فیلم ورزش ۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۲ گل سوم ذوب آهن به استقلال در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال ذوب آهن در دقیقه ۱+۴۵ با ضربه کاشته شوشتری به گل سوم رسید. کپی شد مطالب مرتبط آماده باش ساپینتو به دو بازیکن خارجی یک نیمه طوفانی در بازی استقلال و ذوب آهن اصفهان/ آبی ها باختند گل اول استقلال به ذوب آهن توسط کوشکی گل دوم ذوب آهن به استقلال برچسبها تیم فوتبال استقلال تهران ذوب آهن لیگ برتر فوتبال ایران
