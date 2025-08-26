برنامه هفته سوم تا نهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه مسابقات هفته های سوم تا نهم بیست و پنجمین دوره لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته سوم - جمعه ۲۱ شهریور

تراکتور تبریز - آلومینیوم اراک- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز

خیبر خرم‌آباد - فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی خرم آباد

گل‌گهر سیرجان – فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

استقلال خوزستان - استقلال- ساعت ۲۰- ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد.

شنبه ۲۲ شهریور

شمس آذر قزوین - پیکان - ساعت ۱۸- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

ذوب‌آهن اصفهان - مس رفسنجان- ساعت ۱۸- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

چادرملوی اردکان - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی تهران

پرسپولیس - فولاد خوزستان- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدای شهر قدس

هفته چهارم - جمعه ۲۸ شهریور

مس رفسنجان - شمس آذر قزوین- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

آلومینیوم اراک - استقلال خوزستان- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

چادرملوی اردکان - پرسپولیس- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.

فجر سپاسی شیراز - ذوب‌آهن اصفهان- ساعت ۱۹- ورزشگاه پارس شیراز

ملوان بندر انزلی - گل‌گهر سیرجان- ساعت ۱۹- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

فولاد خوزستان - خیبر خرم‌آباد- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

یکشنبه ۳۰ شهریور

استقلال - پیکان- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهدای شهر قدس

فولاد مبارکه سپاهان - تراکتور تبریز- ساعت ۲۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

هفته پنجم - پنجشنبه ۳ مهر

تراکتور تبریز - فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز

پرسپولیس - ملوان بندر انزلی - ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدای شهر قدس

جمعه ۴ مهر

خیبر خرم‌آباد -فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۷- ورزشگاه تختی خرم آباد

گل‌گهر سیرجان - فولاد خوزستان- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

ذوب‌آهن اصفهان - آلومینیوم اراک - ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر

شمس آذر قزوین - استقلال- ساعت ۱۹- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

استقلال خوزستان - مس رفسنجان- ساعت ۱۹- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.

شنبه ۵ مهر

پیکان - چادرملوی اردکان- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهدای شهر قدس

هفته ششم - پنجشنبه ۱۰ مهر

ملوان بندر انزلی - خیبر خرم‌آباد- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

فجر سپاسی شیراز - استقلال خوزستان- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه پارس شیراز

جمعه ۱۱ مهر

مس رفسنجان - پیکان - ساعت ۱۷- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

آلومینیوم اراک - شمس آذر قزوین- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

پرسپولیس - گل‌گهر سیرجان - ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه شهدای شهر قدس

شنبه ۱۲ مهر

فولاد مبارکه سپاهان - ذوب‌آهن اصفهان- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

فولاد خوزستان - تراکتور تبریز- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

یکشنبه ۱۳ مهر

چادرملوی اردکان - استقلال - ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.

هفته هفتم - پنجشنبه ۲۴ مهر

تراکتور تبریز - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز

جمعه ۲۵ مهر

گل‌گهر سیرجان - چادرملوی اردکان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

استقلال - مس رفسنجان - ساعت۱۸ ورزشگاه شهدای شهر قدس

استقلال خوزستان – فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۹- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.

شنبه ۲۶ مهر

پیکان - آلومینیوم اراک- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

ذوب‌آهن اصفهان - فولاد خوزستان- ساعت ۱۸- ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر

شمس آذر قزوین - فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۸- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

خیبر خرم‌آباد - پرسپولیس- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه تختی خرم آباد

هفته هشتم - جمعه ۲ آبان

پرسپولیس - ذوب‌آهن اصفهان - ساعت ۱۷- ورزشگاه شهدای شهر قدس

ملوان بندر انزلی - استقلال خوزستان- ساعت ۱۷- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

آلومینیوم اراک - مس رفسنجان- ساعت ۱۷- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

چادرملوی اردکان - خیبر خرم‌آباد- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.

فولاد خوزستان - شمس آذر قزوین- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

شنبه ۳ آبان

گل‌گهر سیرجان - تراکتور تبریز- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

یکشنبه ۴ آبان

فولاد مبارکه سپاهان - پیکان- ساعت ۱۷- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

فجر سپاسی شیراز - استقلال- ساعت ۱۸- ورزشگاه پارس شیراز

هفته نهم - پنجشنبه ۸ آبان

تراکتور تبریز - پرسپولیس- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز

جمعه ۹ آبان

مس رفسنجان - چادرملوی اردکان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

استقلال - آلومینیوم اراک - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدای شهر قدس

ذوب‌آهن اصفهان - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر

خیبر خرم‌آباد - گل‌گهر سیرجان- ساعت ۱۷- ورزشگاه تختی خرم آباد

استقلال خوزستان - فولاد خوزستان- ساعت ۱۸- ورزشگاه متعاقباً اعلام

شمس آذر قزوین - سپاهان اصفهان- ساعت ۱۸- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

شنبه ۱۰ آبان

پیکان - فجرشهید سپاسی شیراز - ساعت ۱۷- ورزشگاه پاس قوامین تهران