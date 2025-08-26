  1. ورزش
اعلام ترکیب استقلال برای بازی با ذوب‌آهن اصفهان

ترکیب تیم فوتبال استقلال برای دیدار با ذوب‌آهن اصفهان مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران برای بازی امروز تیمش مقابل ذوب آهن اصفهان تصمیم گرفت ترکیب زیر را وارد میدان کند:

آدان، آرمین سهرابیان، روزبه چشمی، عارف آقاسی، ابوالفضل جلالی، رامین رضائیان، سعید سحرخیزان، محمدحسین اسلامی، علیرضا کوشکی، اندونگ و مهران احمدی

آبی پوشان پایتخت که نخستین بازی خود مقابل تراکتور تبریز را با برد یک بر صفر پشت سر گذاشتند حالا دنبال جمع کردن سه امتیاز از نخستین بازی خانگی در ورزشگاه شهرقدس هستند.

دیدار استقلال و ذوب‌آهن از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهرقدس برگزار می‌شود.

