۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۲

گل سوم استقلال به ذوب آهن توسط رامین رضاییان در دقیقه ۹۴ بازی به ثمر رسید.

