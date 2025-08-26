دریافت 9 MB کد خبر 6571639 https://mehrnews.com/x38S46 ۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۲ کد خبر 6571639 فیلم ورزش فیلم ورزش ۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۲ گل سوم استقلال به ذوب آهن توسط رامین رضاییان گل سوم استقلال به ذوب آهن توسط رامین رضاییان در دقیقه ۹۴ بازی به ثمر رسید. کپی شد مطالب مرتبط گل دوم استقلال به ذوب آهن خلاصه بازی ذوب آهن و استقلال تهران دلیل تعویض مهاجم جوان استقلال مشخص شد گل سوم ذوب آهن به استقلال حدادیفر: باهوشتر بودیم استقلال را میبردیم؛ دنبال اتلاف وقت نبودیم آماده باش ساپینتو به دو بازیکن خارجی یک نیمه طوفانی در بازی استقلال و ذوب آهن اصفهان/ آبی ها باختند برچسبها تیم فوتبال استقلال تهران رامین رضاییان ذوب آهن لیگ برتر فوتبال ایران
