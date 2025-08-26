  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹

کتاب «حق پنج» رونمایی شد

کتاب «حق پنج» رونمایی شد

در مراسم بیست و هفتمین سالگرد شهادت اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران، از کتاب «حق پنج» نیز رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم بیست و هفتمین سالگرد شهادت اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران، از کتاب «حق پنج» نیز رونمایی شد.

این کتاب در روایتی از خاطرات منتشر نشده و مهم اعضای گروه ضربت دادستانی در خصوص مقابله با گروهک تروریستی منافقین در دهه شصت می‌باشد.

گروه ضربت دادستانی یک تیم اطلاعاتی عملیاتی متشکل از جمعی از جوانان انقلابی با مسئولیت شهید لاجوردی بود که ضربات بسیار مهم و مؤثری را بر پیکره سازمان منافقین وارد می‌کند و عرصه را بر این تروریست تنگ می‌کنند.

نام این کتاب برگرفته از شناسه بی‌سیم شهید لاجوردی است. در توضیح نام این کتاب آمده است «در بین شبکه‌های مختلف بی سیمی شهر تهران، شبکه بی‌سیم گروه ضربت با کد یا شناسه حق پنج شناخته می‌شد و در آغاز هر تماس بی‌سیمی با شبکه ضربت، این کد تکرار می‌گردید. از این رو حق پنج که یادآور گذشته افتخارآمیز و پر تلاش گروه یادشده است برای عنوان کتاب برگزیده شد.»

کد خبر 6571619

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها