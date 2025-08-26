حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ایران یک شکست استراتژیک بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی خوش چشم ظهر سه‌شنبه در نشست بصیرتی جهاد تبیین که با محوریت جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران در فرهنگسرای شهر اراک، برگزار شد، با اشاره به برنامه ریزی دشمن برای اجرای جنگ در ۶ فاز، گفت: طرح دشمن با فازهای ناتوان سازی، تحلیل توان نظامی، زمینه‌سازی برای اغتشاش، وارد کردن گروه‌های تروریستی، تثبیت خطوط درگیری در پنج نقطه و در نهایت تجزیه کشور طراحی شده و مقرر بود در ۵ تا ۶ روز به فاز اغتشاش برسد، اما دشمن حتی نتوانست به فاز سوم نیز وارد شود.

پیمان شکنی آمریکا و شکست در نابودی هسته‌ای

این تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل افزود: یکی از اهداف دشمن، نابودی ۴۵۰ کیلوگرم مواد غنی‌سازی شده بود که در صورت موفقیت، باید تشعشعات اتمی ناشی از آن به‌طور گسترده منتشر می‌شد که چنین چیزی رخ نداد.

وی افزود: این حمله با هدف نابودی عزم و اراده ایران برای غنی‌سازی انجام شد، اما نتیجه معکوس داد و اکنون جامعه، نخبگان و حاکمان ایران بیش از پیش بر حق غنی‌سازی ایستاده‌اند و حتی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد تعداد زیادی از مردم خواستار ساخت بمب اتم هستند.

وی با اشاره به ادعاهای اولیه مقامات صهیونیستی مبنی بر هدف‌گیری تأسیسات غنی‌سازی گفت: دشمن ادعا می‌کرد قصد نابودی توان غنی‌سازی ایران را دارد، اما اکنون حتی خود آنها، از جمله نتانیاهو، از این ادعا عقب‌نشینی کرده و می‌گویند هرگز قصد هدف‌گیری آن را نداشته‌اند اما این یک اعتراف آشکار به شکست است.

خوش چشم افزود: اگر چنین هدفی را دنبال می‌کرد و به آن دست می‌یافت، تشعشعات ناشی از آن به راحتی قابل شناسایی و اثبات بود و امکان پنهان کردن آن وجود نداشت.

شکست در حذف فرماندهان و شخصیت‌های سیاسی-نظامی

این تحلیلگر بین‌المللی به یکی از اهداف اصلی این حمله اشاره کرد و افزود: هدف دیگر دشمن، حذف فرماندهان ارشد نظامی و شخصیت‌های سیاسی ایران در جلسه شورای عالی امنیت ملی بود، آنها فهرستی شامل ۳۶ نفر از مقامات عالیرتبه، از جمله فرماندهان نیروهای مسلح، وزرای کابینه و مسئولان ارشد داشتند که اگر موفق می‌شدند، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بود، اما در این هدف نیز کاملاً شکست خوردند و نتوانستند حتی یک نفر از آنان را به شهادت برسانند. این اولین شکست بزرگ آنها بود.

وی افزود: حتی پس از حمله، آنها برای ایجاد رعب و وحشت و وادار کردن برخی افراد به ترک پستشان، به خانواده‌های برخی فرماندهان و شخصیت‌ها زنگ زده و تهدید کردند، که در این زمینه نیز اکثریت قاطع این تهدیدات را تحقیر کرده و بی‌اعتنایی کردند.

شکست در نابودی کامل توان موشکی ایران

این کارشناس در ادامه به هدف سوم رژیم صهیونیستی، یعنی نابودی کامل توان موشکی و صنایع دفاعی ایران پرداخت و گفت: هدف اصلی آنها نابودی موجودیت صنایع موشکی ایران به گونه‌ای بود که ایران دیگر نتواند حتی قطعات موشکی تولید کند.

وی گفت: اما بر اساس پروتکل‌های پدافند غیرعامل، پیش از هرگونه تهدید احتمالی، محصولات و تجهیزات حساس و مواد اولیه گرانبها به مکان‌های امن منتقل می‌شوند. دشمن به برخی سوله‌های خالی و یا انبارهای با اولویت پایین حمله کرد، اما نتوانست خط تولید را متوقف کند و تولید در اکثر نقاط کشور تنها بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از حمله از سر گرفته شد.

وی با اشاره به استقرار توان موشکی ایران در سایت‌های زیرزمینی بسیار عمیق و امن بیان کرد: دشمن حتی توان دسترسی به این شهرها و سایت‌های زیرزمینی، را ندارد چرا که آنها فقط توانستند به برخی لانچرهای سطحی و نمایشی آسیب بزنند، اما خود اعتراف کرده‌اند که نتوانسته‌اند سایت‌های اصلی و قابلیت‌های واقعی بازدارندگی ایران را نابود کنند.

این تحلیلگر با بیان اینکه نتیجه نهایی این حمله، یک شکست کامل برای رژیم صهیونیستی بود، گفت: آنها نه تنها در هیچیک از اهداف خود موفق نبودند، بلکه خود مجبور به عقب‌نشینی از ادعاهای اولیه شأن شدند و این عملیات نشان داد که پدافند هوایی ایران قادر است تهدیدات را دفع کند و از همه مهم‌تر، اراده ملی و مقاومت مسئولان و مردم در برابر تهدیدات و فشارها شکست‌ناپذیر است.

وی تاکید کرد: توان موشکی و بازدارندگی ایران کاملاً پابرجا است و دشمن به خوبی فهمید که هیچ پدافندی در جهان نمی‌تواند در برابر حجم و قدرت آتش این موشک‌ها به‌طور کامل مقاومت کند.