کتاب «مأمن» در رشت رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه در سالن ایثار و شهادت از کتاب «مأمن» مجموعه‌ای از خرده روایت‌های کمیته روایت و رسانه در جنگ دوازده روزه با حضور حامد عسکری، نویسنده و شاعر و مجری توانمند و جمعی از مسئولان فرهنگی و چهره‌های ادبی رونمایی شد.

این اثر که به همت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی منتشر شده است تلاش دارد با نگاهی نو روایت‌گری جنگ و مقاومت از منظر مردمی بازتاب دهد.

«هادی رمضانی» نایب رئیس شورای اسلامی شهر رشت و رئیس کمیسیون فرهنگی شورا به اهمیت روایت صحیح از دفاع مقدس و نقش مردم در هشت سال جنگ تحمیلی پرداخت.

وی با اشاره به تجربیات شخصی خود از دوران نوجوانی در سال‌های جنگ تأکید کرد: اگر امروز دشمن جرأت حمله ندارد به‌خاطر همان هشت سال دفاع جانانه مردم است.

رمضانی همچنین با انتقاد از برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای که به گفته او در مسیر انقلاب اسلامی قرار ندارند بر ضرورت حفظ ارزش‌های انقلاب و امانت‌داری در مسئولیت‌های شهری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه هرچه داریم از انقلاب اسلامی است گفت: هزاران شهید این جایگاه را به ما دادند و ما امروز وظیفه داریم خدمت کنیم و کوتاهی نکنیم.