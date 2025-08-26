دریافت 6 MB کد خبر 6571622 https://mehrnews.com/x38S3L ۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹ کد خبر 6571622 فیلم ورزش فیلم ورزش ۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹ گل دوم استقلال به ذوب آهن در چارچوب رقابتهای هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران گل دوم استقلال توسط کوشکی در دقیقه ۴۹ برابر ذوب آهن به ثمر رسید. کپی شد مطالب مرتبط گل سوم ذوب آهن به استقلال گل اول استقلال به ذوب آهن توسط کوشکی گل دوم ذوب آهن به استقلال گل اول ذوب آهن به استقلال تهران برچسبها تیم فوتبال استقلال تهران ذوب آهن تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان لیگ برتر فوتبال ایران
نظر شما