۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹

گل دوم استقلال به ذوب آهن

گل دوم استقلال به ذوب آهن

در چارچوب رقابتهای هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران گل دوم استقلال توسط کوشکی در دقیقه ۴۹ برابر ذوب آهن به ثمر رسید.

