محسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حالیکه نواحی شمالی استان با طوفانهای گردوخاک دستوپنجه نرم میکنند، فعالیت سامانه مونسونی در جنوب استان موجب بارندگی شده است. در این میان، شهرستان نیکشهر با ثبت ۱۹.۵ میلیمتر بارندگی بیشترین میزان بارش را در سطح استان به خود اختصاص داده است.
مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: بامداد چهارم شهریورماه ۱۴۰۴ سرعت طوفان در منطقه فرودگاهی زابل به ۹۴ کیلومتر بر ساعت رسید. همچنین طی فعالیت اخیر سامانه مونسون، در ۱۰ ایستگاه هواشناسی و باران سنجی استان بارندگی به ثبت رسیده است که از جمله میتوان به قصرقند با ۱۰، هلنچکان ۸، بنت ۸ و شارک ۱۰ میلیمتر اشاره کرد.
وی همچنین بیان کرد: فردا در برخی از ارتفاعات جنوبی بویژه جنوب شرق رگبار باران، رعدوبرق و تندباد لحظهای انتظار میرود. در شمال استان از امروز تا پایان هفته وزش باد شدید و گردوخاک مناطق مستعد طوفان گردوخاک پیش بینی میشود. در این مدت در زاهدان، نواحی مرکزی و برخی نقاط جنوب استان وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و آسمان گاهی غبارآلود انتظار میرود.
حیدری با هشدار نسبت به ناپایداریهای جوی، توصیه کرد: هم استانیها هنگام وقوع گردوخاک از تردد غیرضروری خودداری کرده و احتیاطهای لازم را در تردد جادهای و محافظت از محصولات کشاورزی رعایت کنند. همچنین به دلیل بارشهای رگباری، از فعالیتهای کوهنوردی، چرای دام در ارتفاعات و اسکان در حاشیه مسیلها پرهیز شود.
