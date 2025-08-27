  1. استانها
افزایش سرعت وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شمال استان سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: ۷ تا ۱۱ شهریور ماه، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک و وقوع طوفان گردوخاک در مناطق مستعد شمال استان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری گفت: از جمعه تا سه شنبه (۷ تا ۱۱ شهریور ماه)، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک و وقوع طوفان گردوخاک در مناطق مستعد شمال استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: طی این مدت برای زاهدان مناطق مرکزی و نوار شرقی و غرب استان وزش باد نسبتاً شدید و افزایش غبار رخ خواهد داد. این شرایط می‌تواند باعث کاهش دید افقی، اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در مسیرهای شمالی استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، احتمال تأخیر یا لغو پروازها شود.

حیدری توصیه کرد: شهروندان در زمان آلودگی هوا از ماسک استفاده کرده و تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند. از فعالیت در ارتفاع پرهیز شود و تمهیدات لازم برای محافظت از گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی در نظر گرفته شود. همچنین از انجام پروازهای سبک مانند گلایدر و بالگرد خودداری شود و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار گیرد.

