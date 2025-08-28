صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آبوهوای کشور اظهار کرد: امروز (پنجشنبه، ۶ مرداد) و فردا (جمعه، ۷ مرداد) شاهد وقوع بارش در برخی نقاط استانهای شمالی کشور خواهیم بود که بارشهای محلی در این مناطق به همراه خواهد داشت.
ضیائیان افزود: استانهای گیلان، مازندران و همچنین برخی نقاط در استانهای هرمزگان، جنوب فارس و سیستان و بلوچستان ایران شاهد بارشهای رگباری خواهند بود.
وی ادامه داد: طی سه روز آینده در استانهای گیلان، مازندران و گلستان بارندگی، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود. این شرایط در روزهای شنبه (۸ شهریور) و یکشنبه (۹ شهریور) در ارتفاعات مرکزی البرز نیز رخ خواهد داد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی کشور گفت: در بعدازظهر و شب سه روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب فارس، جنوب و جنوب غرب کرمان و برخی نقاط هرمزگان رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک انتظار میرود.
ضیائیان با اشاره به وضعیت نیمه شرقی کشور اظهار کرد: طی پنج روز آینده بهویژه در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی وزش باد شدید و وقوع گردوخاک دور از انتظار نیست.
وی افزود: همچنین در سه روز آینده برخی مناطق جنوب غرب، مرکز و دامنههای جنوبی البرز مرکزی نیز شاهد وزش باد شدید و گردوخاک خواهند بود.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی تهران اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۶ شهریور) صاف و در ساعات بعدازظهر با افزایش وزش باد همراه خواهد بود. بیشینه دمای تهران امروز ۳۶ درجه و کمینه آن ۲۵ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران بهصورت آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر خواهد بود که با افزایش وزش باد همراه است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی تاکید کرد: همچنین، طی این مدت در برخی ساعات بهویژه در ساعات عصر و شب، در بخشهای جنوبی و غربی استان احتمال وزش باد نسبتاً شدید تا شدید وجود دارد که گاهی با خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار همراه خواهد بود. این شرایط ممکن است منجر به کاهش کیفیت هوا یا کاهش دید موقت شود.
وی در پایان گفت: در ارتفاعات استان تهران بهویژه ارتفاعات شرقی، در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و بارش پراکنده نیز دور از انتظار نخواهد بود.
