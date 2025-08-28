  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

کاهش ۴۰ هزار تنی مشعل‌سوزی در پارس جنوبی

یک مقام مسئول گفت: با اجرای اقدام‌های نوآورانه و بهره‌گیری از دانش بومی متخصصان، از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴۰ هزار تن کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، غلامعباس حسینی مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به تسریع در پروژه کاهش مشعل‌سوزی، اظهار کرد: با تلاش و توان متخصصان این مجتمع و استفاده از کالاهای داخلی، بیش از ۴۰ هزار تن کاهش مشعل‌سوزی در فرآیند خنک‌سازی و بارگیری ال‌پی‌جی در این مجموعه محقق شده است.

وی افزود: از اقدام‌های کلیدی در این موفقیت که نقش مهمی در کاهش مشعل‌سوزی ایفا کرده است می‌توان به کاهش دمای مخازن ذخیره‌سازی پروپان و افزایش فشار عملیاتی مخازن اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به اقدام‌های مهم دیگری در این دستاورد اشاره و بیان کرد: کاهش دمای خروجی کمپرسورهای بخارات گازی (BOG) تا منفی ۳۰ درجه سانتی‌گراد، کنترل دمای خط برگشتی پروپان، بهینه‌سازی جریان کویینچ بخارات پروپان و حذف کامل ترکیبات گازی غیرقابل تراکم از بخارات برگشتی اسکله ازجمله اقدام‌های شاخص در این پروژه بوده‌اند.

حسینی با بیان اینکه این موفقیت‌ها سبب افزایش صادرات ال‌پی‌جی و ارزآوری ۲۰ میلیون دلار برای اقتصاد کشور شده است، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری، با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و تلاش جمعی، پروژه کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی با سرعت و کیفیت بالا دنبال شده است.

کد خبر 6573069
فاطمه صفری دهکردی

