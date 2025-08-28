عضو انصارالله: رهبران ما در مناطقی که اسرائیل هدف قرار داد نبودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد البخیتی»، عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت: حملات اسرائیل هیج تأثیری بر حمایت از برادران ما در غزه نخواهد داشت.

وی افزود که رهبران انصارالله در مناطقی که مورد هدف حملات اسرائیل در صنعا قرار گرفتند؛ نبودند.

البخیتی گفت: اقدام نظامی ما در حمایت از غزه تا زمانی که جنگ اسرائیل علیه نوار غزه ادامه دارد؛ ادامه خواهد یافت.

این عضو بلندپایه انصارالله تصریح کرد: ما برای نبردی طولانی مدت با اشغالگران آماده‌ایم و از رویارویی مستقیم با اسرائیل خوشحالیم. ما ضربات دردناکی به رژیم صهیونیستی وارد می‌کنیم و در قبال جنایات نسل‌کشی که در غزه انجام می‌شود؛ سکوت نخواهیم کرد.

رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل صنعا، پایتخت یمن را هدف حملات هوایی خود قرار داد. پس از این حملات صدای انفجارهای پی در پی در این منطقه به گوش رسید.

خبرنگار المیادین تاکید کرد که بیش از ۱۰ حمله علیه صنعا صورت گرفته است.

گفته می‌شود در این حملات نیروی دریایی رژیم صهیونیستی نیز شرکت داشته است. رادیو ارتش این رژیم مدعی شد که برخی حملات علیه ساختمان‌هایی صورت گرفته که گفته می‌شود مقامات جنبش انصارالله یمن در آنها حضور داشته‌اند.

چند روز قبل نیز جنگنده‌های صهیونیستی مناطق غیر نظامی صنعا را بمباران کرده بودند.

صهیونیست‌ها مدعی هستند در حملات امروز خود موفق شده‌اند وزیر دفاع، کشور و رئیس ستاد مشترک ارتش یمن را به شهادت برسانند.