به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: رژیم صهیونیستی در کمتر از یک هفته دو بار به صنعا حمله کرد که این نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

در این بیانیه آمده است: دشمن بار دیگر تلاش می‌کند تا برای تقویت روحیه غاصبان صهیونیست، به دنبال پیروزی خیالی باشد و آن را تبلیغ کند.

دفتر سیاسی انصارالله در این بیانیه تاکید کرد که رژیم صهیونیستی بار دیگر شکست اطلاعاتی و نظامی خود و میزان تأثیرگذاری عملیات‌های ادامه دار نیروهای مسلح یمن علیه این رژیم را نشان داد.

این بیانیه می‌افزاید: موضع یمنی‌ها در حمایت از مردم فلسطین و غزه متوقف نخواهد شد و تحت تأثیر تشدید حملات رژیم صهیونیستی قرار نخواهد گرفت.

دفتر سیاسی جنبش انصارالله اعلام کرد: حوادث جاری ثابت می‌کند که دشمن صهیونیستی به دنبال کشتار و توسعه‌طلبی نامحدود است و ملت باید قاطعانه با پروژه‌های آن مقابله کند.

رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل صنعا پایتخت یمن را هدف حملات هوایی خود قرار داد. پس از این حملات صدای انفجارهای پی در پی در این منطقه به گوش رسید.

خبرنگار المیادین تاکید کرد که بیش از ۱۰ حمله علیه صنعا صورت گرفته است.

گفته می‌شود در این حملات نیروی دریایی رژیم صهیونیستی نیز شرکت داشته است.

رادیو ارتش این رژیم مدعی شد که برخی حملات علیه ساختمان‌هایی صورت گرفته که گفته می‌شود مقامات جنبش انصارالله یمن در آنها حضور داشته‌اند.

چند روز قبل نیز جنگنده‌های صهیونیستی مناطق غیر نظامی صنعا را بمباران کرده بودند.

در حالی که صهیونیست‌ها مدعی هستند در حملات امروز خود موفق شده‌اند وزیر دفاع، کشور و رئیس ستاد مشترک ارتش یمن را به شهادت برسانند، محمد البخیتی، عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش انصارالله تاکید کرد که هیچکدام از رهبران این جنبش در مناطقی که از سوی اسرائیل هدف قرار گرفت؛ حضور نداشتند.