جبهه ملی برای آزادی فلسطین حملات اسرائیل به یمن را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جبهه ملی برای آزادی فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد که تجاوز جدید رژیم صهیونیستی علیه یمن، بیانگر عجز و ناتوانی و شکست راهبردی این رژیم است.

در این بیانیه آمده است: تجاوز به یمن فصلی جدید از جنگ‌های آشکار دشمن صهیونیستی علیه کل امت به شمار می‌رود.

جبهه ملی برای آزادی فلسطین افزود: یمن امروز، مانند فلسطین، سدی نفوذناپذیر در مواجهه با پروژه جدید صهیونیستی-آمریکایی است.

رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل صنعا، پایتخت یمن را هدف حملات هوایی خود قرار داد. پس از این حملات صدای انفجارهای پی در پی در این منطقه به گوش رسید.

خبرنگار المیادین تاکید کرد که بیش از ۱۰ حمله علیه صنعا صورت گرفته است.

گفته می‌شود در این حملات نیروی دریایی رژیم صهیونیستی نیز شرکت داشته است.

رادیو ارتش این رژیم مدعی شد که برخی حملات علیه ساختمان‌هایی صورت گرفته که گفته می‌شود مقامات جنبش انصارالله یمن در آنها حضور داشته‌اند.

چند روز قبل نیز جنگنده‌های صهیونیستی مناطق غیر نظامی صنعا را بمباران کرده بودند.

در حالی که صهیونیست‌ها مدعی هستند در حملات امروز خود موفق شده‌اند وزیر دفاع، کشور و رئیس ستاد مشترک ارتش یمن را به شهادت برسانند، محمد البخیتی، عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش انصارالله تاکید کرد که هیچکدام از رهبران این جنبش در مناطقی که از سوی اسرائیل هدف قرار گرفت؛ حضور نداشتند.