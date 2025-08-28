حماس: تجاوز علیه یمن جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که تجاوز خیانتکارانه علیه یمن، جنایت جنگی، تجاوز آشکار به حاکمیت یک کشور عربی و نقض آشکار قوانین و هنجارهای بین‌المللی به شمار می‌رود.

حماس در این بیانیه ضمن محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به یمن افزود: ما همبستگی کامل خود را با ملت برادر یمن، نیروهای مسلح، برادرانمان در جنبش انصارالله که بارها تأکید کرده‌اند اقدامات تروریستی علیه یمن آنها را از ادامه مبارزه برای حمایت از غزه و فلسطین باز نخواهد داشت، اعلام می‌کنیم.

حماس در این بیانیه از جامعه بین‌المللی، سازمان ملل متحد و دولت‌های عربی و اسلامی خواست که مسئولیت‌های خود را در قبال توقف تجاوزات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و ملت‌های عربی و اسلامی بر عهده بگیرند.

رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل صنعا پایتخت یمن را هدف حملات هوایی خود قرار داد. پس از این حملات صدای انفجارهای پی در پی در این منطقه به گوش رسید.

خبرنگار المیادین تاکید کرد که بیش از ۱۰ حمله علیه صنعا صورت گرفته است. گفته می‌شود در این حملات نیروی دریایی رژیم صهیونیستی نیز شرکت داشته است. رادیو ارتش این رژیم مدعی شد که برخی حملات علیه ساختمان‌هایی صورت گرفته که گفته می‌شود مقامات جنبش انصارالله یمن در آنها حضور داشته‌اند.

چند روز قبل نیز جنگنده‌های صهیونیستی مناطق غیر نظامی صنعا را بمباران کرده بودند.

صهیونیست‌ها مدعی هستند در حملات امروز خود موفق شده‌اند وزیر دفاع، کشور و رئیس ستاد مشترک ارتش یمن را به شهادت برسانند.