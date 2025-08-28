https://mehrnews.com/x38SNt ۷ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۱۱ کد خبر 6573421 استانها مرکزی استانها مرکزی ۷ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۱۱ جمع بندی سفر وزیر کشور به استان مرکزی در هفته دولت اراک- در این ویدئو جمع بندی سفر وزیر کشور به استان مرکزی همزمان با هفته دولت را ملاحظه می کنید. دریافت 28 MB کد خبر 6573421 کپی شد مطالب مرتبط افتتاح ۲۱ پروژه بزرگ در مرکزی آیندهای درخشان برای مردم رقم زد مؤمنی: نصب پنل خورشیدی در تمام مدارس جدید الزامی خواهد بود افتتاح یکی از بزرگترین مراکز پسماند و محیط زیست غرب کشور در اراک برچسبها وزیر کشور هفته دولت اراک
