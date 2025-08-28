به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی بعدازظهر پنجشنبه در آئین افتتاح پارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاری آفتاب اراک اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل طرح‌های حوزه مدیریت شهری، حمل و نقل عمومی، انرژی‌های تجدیدپذیر و ساماندهی پسماند است و ارزش مجموع طرح‌ها، بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال است.

وی افزود: مدیریت شهری اراک با تمرکز بر کاهش آلایندگی هوا، توسعه انرژی خورشیدی و استفاده از سیستم‌های حمل و نقل پاک، رویکردی پیشگامانه و الگو برای سایر شهرهای کشور ارائه کرده است.

وزیر کشور تصریح کرد: استان مرکزی در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی پیشتاز است و تاکنون ۵۰۰۰ مگاوات بهره‌برداری شده است.

وی ادامه داد: این ظرفیت تا پایان سال جاری افزایش خواهد یافت و ۵۰۰ مگاوات دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد.

تغییر مداوم قوانین، آرامش و رفاه مردم را مختل می‌کند

وزیر کشور با اشاره به اهمیت ایجاد آرامش و ثبات در زندگی شهروندان گفت: تمام رفتارهای مدیریت شهری باید پیش‌بینی‌پذیر و با ثبات باشد.

وی افزود: تغییر مداوم قوانین و مقررات، آرامش و رفاه مردم را مختل می‌کند و هدف اصلی ما، مردم‌محوری و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان است.

مؤمنی با اشاره به افتتاح ۲۱ پروژه بزرگ در استان مرکزی، تصریح کرد: دولت، قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و سایر بخش‌ها شبانه‌روز در تلاش هستند تا مشکلات مردم رفع شود، رفاه افزایش یابد و خدمات عمومی با کیفیت بهتر ارائه شود.

وزیر کشور با تقدیر از همت مدیران استانی و شهرداری اراک تاکید کرد: اقدامات انجام‌شده در ساماندهی پسماند، حمل و نقل پاک و احداث پارکینگ‌های چندطبقه، گامی مهم در جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار شهری است.