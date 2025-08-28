به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح رسمی لندفیل بهداشتی پسماند اراک با حضور وزیر کشور اظهار کرد: در راستای مدیریت بهینه پسماند شهری و حفاظت از محیط زیست، یکی از بزرگ‌ترین مراکز پسماند و محیط زیست غرب کشور در اراک آماده افتتاح است.

وی افزود: این مرکز با هدف کاهش مشکلات زیست محیطی و ساماندهی زباله‌های شهری و روستایی استان مرکزی طراحی شده است.

شهردار اراک تصریح کرد: مرکز جامع پسماند شهری اراک با ظرفیت تجمیع روزانه ۲۷۰ تن زباله از شهر اراک، ۱۵ شهر و ۱۳۰ روستای استان مرکزی، در آینده نزدیک افتتاح و می‌تواند اثرات محیط زیستی قابل توجهی در منطقه داشته باشد.

وی ادامه داد: مواد قابل بازیافت شامل کاغذ، مقوا و فلز به صورت جداگانه تفکیک و برای بازیافت آماده می‌شوند و ضایعات غیرقابل بازیافت به شیوه‌ای بهداشتی دفع خواهند شد.

محمودی گفت: پسماندهای عفونی تمام واحدهای بهداشتی و درمانی استان نیز به صورت مجزا جمع‌آوری و با استفاده از ماشین‌آلات ویژه بی خطرسازی می‌شوند و تمامی عملیات جمع‌آوری و پردازش زباله‌ها در این مرکز کاملاً مکانیزه انجام می‌شود.

اجرای پروژه مکانیزه جمع‌آوری زباله در تمام روستاهای استان مرکزی

شهردار اراک گفت: تمامی روستاهای استان نیز تحت پوشش سیستم مکانیزه جمع‌آوری پسماند قرار دارند و این اقدامات با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اجرا شده است.

وی افزود: در این پروژه، دو دستگاه لودر نیز از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اختیار مرکز قرار گرفته است.

محمودی ادامه داد: به ازای هر هزار نفر در شهر اراک یک پاکبان فعالیت می‌کند؛ این عدد نسبت به دیگر شهرها کمتر است، اما اراک جزو تمیزترین شهرهای کشور محسوب می‌شود.

وی گفت: سرانه تولید زباله روزانه در ایران حدود ۷۰۰ گرم است که میزان زباله در اراک با توجه به شرایط اقلیمی و شغلی مردم متفاوت است.

شهردار اراک تاکید کرد: در مرحله نهایی بررسی برای راه‌اندازی نیروگاه ۷ مگاواتی انرژی پاک با استفاده از پسماند شهری هستند که این پروژه می‌تواند نقش مهمی در تولید انرژی پاک و کاهش اثرات زیست‌محیطی داشته باشد.

محمودی گفت: این مرکز به عنوان نقطه‌ای محوری در مدیریت پسماند شهری استان مرکزی، نقش کلیدی در ساماندهی زباله‌های شهری و روستایی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.