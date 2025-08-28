  1. استانها
افتتاح یکی از بزرگ‌ترین مراکز پسماند و محیط زیست غرب کشور در اراک

اراک ـ شهردار اراک از افتتاح یکی از بزرگ‌ترین مراکز پسماند و محیط زیست غرب کشور در این شهر خبر داد و گفت: این مرکز با ظرفیت تجمیع روزانه ۲۷۰ تن زباله از اراک، گامی در حفاظت از محیط زیست است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح رسمی لندفیل بهداشتی پسماند اراک با حضور وزیر کشور اظهار کرد: در راستای مدیریت بهینه پسماند شهری و حفاظت از محیط زیست، یکی از بزرگ‌ترین مراکز پسماند و محیط زیست غرب کشور در اراک آماده افتتاح است.

وی افزود: این مرکز با هدف کاهش مشکلات زیست محیطی و ساماندهی زباله‌های شهری و روستایی استان مرکزی طراحی شده است.

شهردار اراک تصریح کرد: مرکز جامع پسماند شهری اراک با ظرفیت تجمیع روزانه ۲۷۰ تن زباله از شهر اراک، ۱۵ شهر و ۱۳۰ روستای استان مرکزی، در آینده نزدیک افتتاح و می‌تواند اثرات محیط زیستی قابل توجهی در منطقه داشته باشد.

وی ادامه داد: مواد قابل بازیافت شامل کاغذ، مقوا و فلز به صورت جداگانه تفکیک و برای بازیافت آماده می‌شوند و ضایعات غیرقابل بازیافت به شیوه‌ای بهداشتی دفع خواهند شد.

محمودی گفت: پسماندهای عفونی تمام واحدهای بهداشتی و درمانی استان نیز به صورت مجزا جمع‌آوری و با استفاده از ماشین‌آلات ویژه بی خطرسازی می‌شوند و تمامی عملیات جمع‌آوری و پردازش زباله‌ها در این مرکز کاملاً مکانیزه انجام می‌شود.

اجرای پروژه مکانیزه جمع‌آوری زباله در تمام روستاهای استان مرکزی

شهردار اراک گفت: تمامی روستاهای استان نیز تحت پوشش سیستم مکانیزه جمع‌آوری پسماند قرار دارند و این اقدامات با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اجرا شده است.

وی افزود: در این پروژه، دو دستگاه لودر نیز از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اختیار مرکز قرار گرفته است.

محمودی ادامه داد: به ازای هر هزار نفر در شهر اراک یک پاکبان فعالیت می‌کند؛ این عدد نسبت به دیگر شهرها کمتر است، اما اراک جزو تمیزترین شهرهای کشور محسوب می‌شود.

وی گفت: سرانه تولید زباله روزانه در ایران حدود ۷۰۰ گرم است که میزان زباله در اراک با توجه به شرایط اقلیمی و شغلی مردم متفاوت است.

شهردار اراک تاکید کرد: در مرحله نهایی بررسی برای راه‌اندازی نیروگاه ۷ مگاواتی انرژی پاک با استفاده از پسماند شهری هستند که این پروژه می‌تواند نقش مهمی در تولید انرژی پاک و کاهش اثرات زیست‌محیطی داشته باشد.

محمودی گفت: این مرکز به عنوان نقطه‌ای محوری در مدیریت پسماند شهری استان مرکزی، نقش کلیدی در ساماندهی زباله‌های شهری و روستایی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.

