به گزارش خبرنگار مهر؛ مورخ پنجشنبه هفتم شهریور ماه ۱۴۰۴، امروز در ارتفاعات استان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رشد ابر و وقوع رگبار باران و رعدوبرق و در مناطق دریایی تداوم افزایش باد پیش بینی میشود.
امروز با افزایش باد شرقی - جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس در ساعات صبح تا ظهر متلاطم خواهد بود.
بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا نیز در محدوده ۱۲۰ سانتی متر پیش بینی میشود. توصیه میشود، شناورهای سبک و صیادی از تردد کنند.
در ساعات بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان، رشد ابر همراه با وقوع رگبار باران و رعد و برق و احتمال تگرگ، تندباد و سیلابی شدن رودخانههای فصلی پیش بینی میشود. در برخی نقاط ساحلی استان و مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، احتمال وقوع تندباد لحظهای و خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات اجتناب شود.
به لحاظ دمایی، طی امروز و فردا در برخی مناطق استان افزایش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه مورد انتظار است.
