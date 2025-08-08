به گزارش خبرنگار مهر، مورخ جمعه هفدهم مرداد ماه ۱۴۰۴؛ امروز در ارتفاعات استان وقوع رگبار باران و رعد و برق و در مناطق دریایی تداوم افزایش سرعت باد پیش بینی می‌شود.

امروز با افزایش سرعت باد جنوب شرقی، دریای عمان، تنگه هرمز و سواحل و جزایر خلیج فارس نسبتاً مواج خواهد بود. بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا نیز در محدوده ۱۵۰ سانتی متر مورد انتظار است. توصیه می‌شود شناورهای سبک صیادی و تفریحی از تردد اجتناب نمایند و تمهیدات لازم به منظور تردد ایمن سایر شناورها در بنادر استان صورت بپذیرد.

در ساعات بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان، رشد ابر همراه با وقوع رگبار باران و رعد و برق و احتمال تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود. در برخی نقاط ساحلی استان و مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، احتمال وقوع رگبار پراکنده باران و تندباد لحظه‌ای و خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست. توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات اجتناب شود.

این شرایط جوی و دریایی تا شنبه در استان تداوم خواهد داشت.

به لحاظ دمایی، نوسانات ۱ تا ۲ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود و از یکشنبه هفته آینده ضمن کاهش رطوبت نسبی، افزایش نسبی دمای بیشینه مورد انتظار است.