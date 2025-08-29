  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

استقبال مردم از احداث نیروگاه های بامی مشروط به ارائه تسهیلات بانکی

استقبال مردم از احداث نیروگاه های بامی مشروط به ارائه تسهیلات بانکی

مدیرعامل توانیر گفت: در صورتی که بانک‌ها پای کار بیایند و تسهیلات مورد نیاز را پرداخت کنند مردم نیز از احداث نیروگاه‌های بامی استقبال می‌کنند.

مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر و سخنگوی صنعت برق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تهران ظرفیت مناسبی برای احداث نیروگاه‌های بامی را دارد، گفت: فضای پشت بامی شهر تهران برای احداث نیروگاه‌های بامی مناسب است اما به دلیل اینکه جز مشاعات است نیاز به بررسی بیشتری برای این تخمین وجود دارد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در استان تهران ۳۰ درصد از مشترکان به راحتی می‌توانند از نیروگاه‌های پشت بامی خورشیدی استفاده کنند و این مزیت را دارد که تلفات بخش انتقال فوق توزیع و توزیع از میان برداشته می‌شود و این تولید خورشیدی در محل مصرف مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مدیر عامل توانیر تاکید کرد: خرید تضمینی برق بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف برعهده شرکت ساتبا است که پرداخت از طریق شرکت‌های توزیع صورت می‌گیرد و قراردادها از طریق شرکت توزیع منعقد می‌شود اما نرخ خرید برق به گونه‌ای است که بازگشت سرمایه در ۴ تا ۵ سال وجود دارد.

به گفته وی کسانی که اقدام به احداث نیروگاه‌های خورشیدی می‌کنند از مزیت خوبی بهره مند می‌شوند.

رجبی مشهدی در این زمینه ادامه داد: کسانی که تمایل دارند به هیچ عنوان خاموشی نداشته باشند می‌توانند اینورترهای دوگانه استفاده کنند که جدا از شبکه و متصل به شبکه این نیروگاه خورشیدی کار کند یعنی وقتی برق شبکه هم قطع شد از طریق باتری‌ها و یا خود سلول خورشیدی برق خانه را تأمین کند.

وی در رابطه با استقبال مردم از احداث نیروگاه‌های بامی تاکید کرد: در صورتی که بانک‌ها پای کار بیایند و تسهیلات مورد نیاز را پرداخت کنند مردم نیز از احداث نیروگاه‌های بامی استقبال می‌کنند.

کد خبر 6573556
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها