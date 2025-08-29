استقبال مردم از احداث نیروگاه های بامی مشروط به ارائه تسهیلات بانکی

مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر و سخنگوی صنعت برق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تهران ظرفیت مناسبی برای احداث نیروگاه‌های بامی را دارد، گفت: فضای پشت بامی شهر تهران برای احداث نیروگاه‌های بامی مناسب است اما به دلیل اینکه جز مشاعات است نیاز به بررسی بیشتری برای این تخمین وجود دارد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در استان تهران ۳۰ درصد از مشترکان به راحتی می‌توانند از نیروگاه‌های پشت بامی خورشیدی استفاده کنند و این مزیت را دارد که تلفات بخش انتقال فوق توزیع و توزیع از میان برداشته می‌شود و این تولید خورشیدی در محل مصرف مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مدیر عامل توانیر تاکید کرد: خرید تضمینی برق بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف برعهده شرکت ساتبا است که پرداخت از طریق شرکت‌های توزیع صورت می‌گیرد و قراردادها از طریق شرکت توزیع منعقد می‌شود اما نرخ خرید برق به گونه‌ای است که بازگشت سرمایه در ۴ تا ۵ سال وجود دارد.

به گفته وی کسانی که اقدام به احداث نیروگاه‌های خورشیدی می‌کنند از مزیت خوبی بهره مند می‌شوند.

رجبی مشهدی در این زمینه ادامه داد: کسانی که تمایل دارند به هیچ عنوان خاموشی نداشته باشند می‌توانند اینورترهای دوگانه استفاده کنند که جدا از شبکه و متصل به شبکه این نیروگاه خورشیدی کار کند یعنی وقتی برق شبکه هم قطع شد از طریق باتری‌ها و یا خود سلول خورشیدی برق خانه را تأمین کند.

وی در رابطه با استقبال مردم از احداث نیروگاه‌های بامی تاکید کرد: در صورتی که بانک‌ها پای کار بیایند و تسهیلات مورد نیاز را پرداخت کنند مردم نیز از احداث نیروگاه‌های بامی استقبال می‌کنند.