سومین جشن بزرگ «مهمانی امت احمد» در سنندج برگزار می‌شود

سنندج- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: سومین جشن بزرگ «مهمانی امت احمد» به مناسبت میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) جمعه ۱۴ شهریورماه در پیاده‌راه فردوسی سنندج برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام برومند رازیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های متنوع جشن مهمانی امت احمد افزود: این جشن شامل آئین دف‌نوازی و مولودی‌خوانی، تئاتر و نمایش خیابانی، اجرای موسیقی آئینی، برنامه‌های شاد و سرگرمی ویژه کودکان، شعبده‌بازی و مسابقات فرهنگی با اهدای جوایز خواهد بود.

وی افزود: همچنین غرفه‌های آموزشی و فرهنگی برای کودکان و نوجوانان برپا می‌شود و نمایشگاه محصولات فرهنگی و مذهبی نیز از دیگر بخش‌های جشن خواهد بود.

وی با تأکید بر اهمیت این برنامه تصریح کرد: هدف از برگزاری جشن «مهمانی امت احمد» ایجاد فضایی معنوی، ترویج فرهنگ دینی و پاسداشت نام و سیره پیامبر رحمت است.

وی اضافه کرد: این مراسم فرصتی برای گردهم آمدن مردم سنندج و دوستداران پیامبر اسلام و انتقال فرهنگ معنویت و ایثار به نسل‌های آینده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان در پایان گفت: تمامی میهمانان از پذیرایی بهره‌مند خواهند شد و برگزاری این جشن فرصتی برای ایجاد نشاط اجتماعی و انسجام فرهنگی در استان به شمار می‌رود.

گفتنی است؛ زمان برگزاری جشن ساعت ۱۶ روز جمعه ۱۴ شهریورماه در پیاده‌راه فردوسی سنندج اعلام شده است.

