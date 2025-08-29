حجت‌الاسلام برومند رازیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های متنوع جشن مهمانی امت احمد افزود: این جشن شامل آئین دف‌نوازی و مولودی‌خوانی، تئاتر و نمایش خیابانی، اجرای موسیقی آئینی، برنامه‌های شاد و سرگرمی ویژه کودکان، شعبده‌بازی و مسابقات فرهنگی با اهدای جوایز خواهد بود.

وی افزود: همچنین غرفه‌های آموزشی و فرهنگی برای کودکان و نوجوانان برپا می‌شود و نمایشگاه محصولات فرهنگی و مذهبی نیز از دیگر بخش‌های جشن خواهد بود.

وی با تأکید بر اهمیت این برنامه تصریح کرد: هدف از برگزاری جشن «مهمانی امت احمد» ایجاد فضایی معنوی، ترویج فرهنگ دینی و پاسداشت نام و سیره پیامبر رحمت است.

وی اضافه کرد: این مراسم فرصتی برای گردهم آمدن مردم سنندج و دوستداران پیامبر اسلام و انتقال فرهنگ معنویت و ایثار به نسل‌های آینده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان در پایان گفت: تمامی میهمانان از پذیرایی بهره‌مند خواهند شد و برگزاری این جشن فرصتی برای ایجاد نشاط اجتماعی و انسجام فرهنگی در استان به شمار می‌رود.

گفتنی است؛ زمان برگزاری جشن ساعت ۱۶ روز جمعه ۱۴ شهریورماه در پیاده‌راه فردوسی سنندج اعلام شده است.