حجتالاسلام مهدی بصیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری ویژهبرنامههای «جشن امت احمد» در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی معارف نورانی اهلبیت (ع) و ایجاد فضایی سرشار از شادی و نشاط در جامعه اسلامی است.
وی ادمه داد: به همین مناسبت در شهرستان کاشان توسط هیأتهای مذهبی، گروههای مردمی و مجموعههای فرهنگی، برنامههای متنوعی در قالب جشنها، موکبها و محافل شادمانه تدارک دیده شده است تا این ایام فرخنده با شکوهی خاص برگزار شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان با بیان اینکه در کنار برگزاری این مراسم، فراخوان ایدهپردازی نیز منتشر شده تا جوانان، فعالان فرهنگی و عموم مردم با ارائه طرحها و ایدههای نوآورانه خود در غنای برنامههای جشن امت احمد سهیم باشند، افزود: هدف ما این است که این میلاد فرخنده، علاوه بر نشاط اجتماعی، به بستری برای تبیین معارف دینی و گسترش فرهنگ محمدی در جامعه تبدیل شود.
حجت الاسلام بصیرتی خاطرنشان کرد: امید داریم امسال جشن امت احمد در کاشان جلوهای تازه از مشارکت مردمی و انسجام فرهنگی را به نمایش بگذارد و یادآور این حقیقت باشد که اسلام دین شادی، امید و زندگی است.
نظر شما