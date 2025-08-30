بند حمایت از فرزندآوری به فرم صلاحیت عمومی جذب هیئت علمی اضافه شد

محمد علی کی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لحاظ شدن بند جدیدی با عنوان «حمایت از فرزند آوری» با امتیاز ۵ تا ۱۱ در فرم صلاحیت عمومی جذب گفت: امتیاز فرزند آوری به متقاضیان جذب هیئت علمی متأهل با هدف فرزند آوری اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال متقاضیان عضویت هیئت علمی که سن آنها تقریباً بالا و به نوعی سن آنها لب مرز بوده و امکان این وجود دارد که در فرایند جذب حذف شوند، وقتی امتیاز یک فرزند، دو فرزند به صلاحیت عمومی آنها اضافه می‌شود به نوعی مشمول کبر سن نمی‌شوند.

وی ادامه داد: در واقع امتیاز فرزند آوری در فرم بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان عضویت هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شفاف شد.

کی نژاد افزود: برخی مواقع دانشگاه‌ها در خصوص امتیاز فرزند آوری برداشت‌هایی داشته و سوال‌هایی داشتند بر همین اساس امتیاز فرزند آوری در فرم صلاحیت عمومی شفاف سازی شد.

رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در فرایند جذب اساتید ما دو فرم داریم یک فرم علمی بوده و دارای ۱۶ تا سوال است و یک فرم دیگر فرم شخصیتی است که بیشتر به آن فرم عمومی گفته می‌شود که این فرم ‌نیز حدود ۱۶ یا ۱۷ سوال دارد.

وی افزود: در کارگروه‌های علمی و صلاحیت عمومی به سوال‌های مذکور که توسط داوطلبان جذب پاسخ داده شده، نمره می‌دهند و بر اساس متوسط جمع این نمرات، رقبا انتخاب می‌شوند.



وی ادامه داد: در گذشته همه شرکت کننده‌ها رقیب یکدیگر بودند اما اکنون به دلیل اینکه تعداد شرکت کننده افزایش یافته و با توجه به مدت زمانی که برای اعلان نتیجه در تقویم جذب مشخص شده، سه نفر انتخاب می‌شوند که این سه نفر به نوعی اولویت یک، اولویت ۲ و اولویت سه را انتخاب می‌کنند و در مرحله بعد هیئت اجرایی دانشگاه نفر اول را انتخاب می‌کند.