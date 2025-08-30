  1. استانها
  2. بوشهر
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۰

توسعه کشت گیاهان مقاوم به شوری در اراضی کشاورزی استان بوشهر

توسعه کشت گیاهان مقاوم به شوری در اراضی کشاورزی استان بوشهر

بوشهر- مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از توسعه کشت گیاهان مقاوم به شوری در اراضی کشاورزی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسین‌پور صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به ضرورت استفاده از گیاهان پوششی در راستای اصلاح تناوب به‌عنوان یکی از اصول مهم کشاورزی حفاظتی و حفاظت از خاک، کشت گیاه گوار در سطح ۳۰ هکتار از سایت‌های کشاورزی حفاظتی استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: سال گذشته امکان‌سنجی کشت این گیاه در شهرستان دشتستان با هماهنگی مجری طرح کشاورزی حفاظتی وزارت جهاد کشاورزی انجام شد.

حسین‌پور افزود: گوار یا لوبیای خوشه‌ای یک گیاه زراعی مهم از خانواده بقولات است.

وی اضافه کرد: این گیاه علاوه بر مقاوم بودن به خشکی و شوری، مناسب مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری همچون استان بوشهر است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی بوشهر یادآورشد: کشت این گیاه موجب بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش بهره‌وری تولید محصولات اساسی در تناوب با آن می‌شود.

وی تصریح کرد: دانه‌های گوار به‌عنوان منبع پروتئین و فیبر در صنایع غذایی و دامپروری استفاده می‌شود.

حسین‌پور گفت: امید است با اجرای دقیق اصول کشاورزی حفاظتی در اراضی آبی و دیم استان، از تخریب خاک جلوگیری و با بهبود حاصلخیزی آن به پایداری تولیدات کشاورزی و افزایش بهره‌وری کمک شود.

کد خبر 6574173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها