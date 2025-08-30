توسعه کشت گیاهان مقاوم به شوری در اراضی کشاورزی استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسینپور صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به ضرورت استفاده از گیاهان پوششی در راستای اصلاح تناوب بهعنوان یکی از اصول مهم کشاورزی حفاظتی و حفاظت از خاک، کشت گیاه گوار در سطح ۳۰ هکتار از سایتهای کشاورزی حفاظتی استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: سال گذشته امکانسنجی کشت این گیاه در شهرستان دشتستان با هماهنگی مجری طرح کشاورزی حفاظتی وزارت جهاد کشاورزی انجام شد.
حسینپور افزود: گوار یا لوبیای خوشهای یک گیاه زراعی مهم از خانواده بقولات است.
وی اضافه کرد: این گیاه علاوه بر مقاوم بودن به خشکی و شوری، مناسب مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیری همچون استان بوشهر است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی بوشهر یادآورشد: کشت این گیاه موجب بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش بهرهوری تولید محصولات اساسی در تناوب با آن میشود.
وی تصریح کرد: دانههای گوار بهعنوان منبع پروتئین و فیبر در صنایع غذایی و دامپروری استفاده میشود.
حسینپور گفت: امید است با اجرای دقیق اصول کشاورزی حفاظتی در اراضی آبی و دیم استان، از تخریب خاک جلوگیری و با بهبود حاصلخیزی آن به پایداری تولیدات کشاورزی و افزایش بهرهوری کمک شود.
نظر شما