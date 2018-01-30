کشاورزی حفاظتی نگرش سیستمی به تولید محصولات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید اسماعیلی روز سه شنبه در جلسه کمیته کشاورزی حفاظتی استان که با حضور مدیران فنی سازمان، مربیان کشاورزی حفاظتی، نمایندگان و کارشناسان رابط پهنه ها جهاد کشاورزی برگزار شد اظهار کرد: در این سیستم وروش بقایای گیاهی در میزان متعادل در سطح خاک حفظ و از گاو آهن برگردان استفاده نمی شود.

وی افزود: در کشاورزی حفاظتی بدون برگردان کردن خاک با استفاده از خاک ورزی های مرکب بسترکاشت آماده می شود.

به گفته ی وی؛ در روش پیشرفته؛ بدون کاربرد هر گونه خاک ورزی مستقیما کشت در اراضی کشاورزی انجام می شود.

اسماعیلی، تناوب محصولات کشاورزی را یکی از مهمترین اصول مهم کشاورزی حفاظتی ذکر کرد.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : اجرای سه اصل؛ عدم برگردان نمودن خاک، حفظ بقایای گیاهی و تناوب همراه با رعایت مسایل اقتصادی و اجتماعی می تواند به کشاورزی حفاظتی کمک کند.

اسماعیلی؛ افزایش حاصلخیزی خاک ناشی از ارتقای سطح کربن آلی خاک، افزایش کارایی آب در تولید محصول، حفظ منابع طبیعی، صرفه جویی در نهاده ها شامل سوخت مصرفی ماشین آلات خاک ورزی، صرفه جویی در زمان آماده سازی بستر کاشت و عملیات کاشت و کاهش هزینه های تولید را از مهمترین مزایای کشاورزی حفاظتی ذکر کرد.

در این جلسه کارشناسان دیدگاههای خود را در خصوص خاک ورزی حفاظتی ارائه کردند.