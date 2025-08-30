  1. سلامت
چگونه جلوی «آرتروز» را بگیریم

یک متخصص ارتوپدی، در پاسخ به این سئوال که چگونه جلوی «آرتروز» را بگیریم، نکاتی را توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهران اعظمی گفت: تغییر سبک زندگی، تغذیه نامناسب، چاقی و بی‌تحرکی باعث شده بسیاری از افراد در سنین پایین دچار فرسودگی زودرس مفاصل و آرتروز زانو شوند؛ بیماری که با درد، تورم و محدودیت حرکتی شدید همراه است.

وی با اشاره به اینکه آرتروز در واقع آسیب به غضروف‌های مفصلی زانو است که نقش اساسی در تسهیل حرکت استخوان‌های ران و ساق دارند، افزود: با افزایش سن یا به دلایل تغذیه‌ای و فیزیکی، این غضروف‌ها نازک شده و باعث بروز دردهای مزمن به ویژه هنگام راه‌رفتن، نشستن یا بلند شدن می‌شوند.

اعظمی، پیشگیری را مهم‌ترین راه مقابله با آرتروز دانست و گفت: کاهش وزن، اصلاح روش نشستن و ایستادن، ورزش منظم برای تقویت عضلات، استفاده از رژیم غذایی سالم شامل لبنیات، غلات کامل، سبزیجات برگ‌تیره، ماهی‌های مفید مانند سالمون و قزل‌آلا، و مغزها؛ از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند خطر ابتلاء به آرتروز را به طور چشمگیری کاهش دهند.

وی خاطرنشان کرد: در مراحل اولیه، درمان با دارو یا تزریق داخل مفصل انجام می‌شود و در موارد پیشرفته‌تر، ممکن است نیاز به عمل جراحی تعویض مفصل زانو باشد.

