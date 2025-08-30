چگونه جلوی «آرتروز» را بگیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهران اعظمی گفت: تغییر سبک زندگی، تغذیه نامناسب، چاقی و بی‌تحرکی باعث شده بسیاری از افراد در سنین پایین دچار فرسودگی زودرس مفاصل و آرتروز زانو شوند؛ بیماری که با درد، تورم و محدودیت حرکتی شدید همراه است.

وی با اشاره به اینکه آرتروز در واقع آسیب به غضروف‌های مفصلی زانو است که نقش اساسی در تسهیل حرکت استخوان‌های ران و ساق دارند، افزود: با افزایش سن یا به دلایل تغذیه‌ای و فیزیکی، این غضروف‌ها نازک شده و باعث بروز دردهای مزمن به ویژه هنگام راه‌رفتن، نشستن یا بلند شدن می‌شوند.

اعظمی، پیشگیری را مهم‌ترین راه مقابله با آرتروز دانست و گفت: کاهش وزن، اصلاح روش نشستن و ایستادن، ورزش منظم برای تقویت عضلات، استفاده از رژیم غذایی سالم شامل لبنیات، غلات کامل، سبزیجات برگ‌تیره، ماهی‌های مفید مانند سالمون و قزل‌آلا، و مغزها؛ از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند خطر ابتلاء به آرتروز را به طور چشمگیری کاهش دهند.

وی خاطرنشان کرد: در مراحل اولیه، درمان با دارو یا تزریق داخل مفصل انجام می‌شود و در موارد پیشرفته‌تر، ممکن است نیاز به عمل جراحی تعویض مفصل زانو باشد.