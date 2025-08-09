بهبود ۷۰ درصد بیماران سکته مغزی با توانبخشی

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور رایگانی، توانبخشی را در کنار بهداشت و درمان، حلقه‌های مهم زنجیره سلامت دانست و افزود: متخصصان طب توانبخشی در کنار کارشناسان این رشته اعم از فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی، ارتوپدی فنی، شنوایی سنجی و مددکاری اجتماعی به ارائه خدمت در این حوزه می‌پردازند.

وی ادامه داد: اغلب بیماران با دردهای اسکلتی، عصبی و عضلانی مثل درد ستون فقرات، اندام‌ها، انواع آرتروز، التهاب عصبی تاندونی، دردهای ناشی از اقدامات ورزشی و پوکی استخوان به متخصص طب فیزیکی و توانبخشی مراجعه و تحت درمان قرار می‌گیرند.

این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی با اشاره به اینکه بسیاری از این دردها و اختلالات قابل پیشگیری هستند، گفت: سالانه بین ۳ تا ۵ هزار مورد بروز ضایعه نخاعی در کشور به دنبال حادثه گزارش می‌شود. حوادث رانندگی، سقوط، نزاع خیابانی و حرکات ورزشی از عوامل قابل پیشگیری در بروز ضایعه نخاعی هستند.

به گفته رایگانی، بیمار با مراجعه مستقیم به پزشک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و پس از انجام معاینه، بررسی و آزمایش‌های لازم، درمان‌های دارویی یا تزریقی و درمان‌های توانبخشی دریافت می‌کند.

این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، بیماران دچار اختلالات عصبی از جمله سکته مغزی، ضایعه مغزی، ام اس، تومورهای مغزی، میوپاتی، فلج مغزی و سربرال پالسی یا فلج مغزی اطفال را کاندیدای ارجاع به گروه‌های کارشناسی توانبخشی اعلام کرد و افزود: این بیماران پس از ویزیت توسط پزشک توانبخشی آماده دریافت خدمات از کارشناسان توانبخشی می‌شوند.

به گفته وی، سکته مغزی نیز همچون ضایعه نخاعی قابل پیشگیری است و بهتر است افراد با رعایت رژیم غذایی سالم و کنترل فشارخون خود از بروز این عارضه جلوگیری کنند تا در آینده در معرض محدودیت‌های حرکتی قرار نگیرند.

رایگانی در ادامه تصریح کرد: بیمارستان شهدای تجریش مجهز به کامل‌ترین مجموعه توانبخشی کشور است و اقدامات تخصصی پزشکی شامل معاینه و تزریقات تخصصی تحت هدایت سونوگرافی، الکترومیوگرافی و تشخیص بیماری‌های عصب-عضله، به کارگیری انواع و اقسام روش‌ها شاک ویو و لیزر و همچنین فیزیوتراپی کامل و مجهز، گفتار درمانی و کار درمانی در این مرکز صورت می‌گیرد.

وی افزود: از دیگر واحدهای این بخش بیمارستان، توانبخشی نورولوژیک است که به بیماران سکته مغزی، ضایعه مغزی، ام اس و ضایعه نخاعی خدمت ارائه می‌دهد. همچنین توانبخشی رباتیک نیز به عنوان اقدامی تکمیلی در کنار سایر خدمات توانبخشی به حرکت بیمار کمک می‌کند.

رئیس بخش طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان شهدای تجریش گفت: در بیش از ۷۰ درصد موارد مراجعه کنندگان با عوارض سکته مغزی، در صورت مراجعه به موقع به نحو مطلوبی توان خود را بازمی‌یابند و قادر به انجام فعالیت‌های روزمره خود هستند.

رایگانی در پایان اظهار کرد: تمام خدمات در این بخش با تعرفه دولتی و نظارت اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاهی ارائه می‌شود.