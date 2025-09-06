به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، پدرام برقعی، متخصص گوش و حلق و بینی، درباره ضرورت استفاده از ایرپلاگ هنگام شنا، افزود: اگر فردی گوش سالمی داشته باشد، یعنی مجرای گوش، پرده گوش و ساختار داخلی آن بدون مشکل باشد، نیازی به استفاده از محافظ گوش ندارد.

وی ادامه داد: ورود مقدار متعادل آب به گوش، به‌ویژه در شناهای تفریحی یا دوره‌ای، مشکلی ایجاد نمی‌کند و حتی می‌تواند به حفظ حالت طبیعی گوش کمک کند.

این متخصص گوش و حلق و بینی با بیان اینکه استفاده از ایرپلاگ تنها در شرایط خاص پزشکی توصیه می‌شود، گفت: مانند زمانی که پرده گوش سوراخ است، یا فرد دچار عفونت گوش یا بیماری‌های مرتبط با مجرای گوش باشد. در این موارد، پزشک برای دوره‌ای مشخص، استفاده از محافظ گوش را تجویز می‌کند تا از ورود آب به داخل گوش جلوگیری شود.

برقعی در پایان اظهارکرد: اگر ایرپلاگ به‌درستی طراحی و تهیه شده باشد، می‌تواند در دوره درمانی مؤثر باشد. اما استفاده بی‌مورد از آن، به‌ویژه در افراد سالم، ضرورتی ندارد و ممکن است حتی باعث ایجاد حساسیت یا اختلال در تهویه طبیعی گوش شود.