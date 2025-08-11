دلایل درد در ناحیه ستون فقرات چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن بررسی و مطالعه درد ایران، محمدحسین دلشاد فلوشیب درد و دبیر انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، با تاکید بر این مهم که درد در ناحیه ستون فقرات دلایل مختلفی دارد، گفت: ایجاد ضربه و آسیب دیدگی، آرتروز، فتق دیسک، تنگی کانال نخاعی و بیماری‌های التهابی از دلایل شایع ایجاد درد در ستون فقرات هستند که در ناحیه گردن، کمر و یا بین کتف‌ها احساس می‌شوند و در مواقعی هم دست و پا را نیز درگیر می‌کند و علائم آن از درد مبهم و خفیف تا درد شدید و تیر کشنده متغیر می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه درد ستون فقرات یکی از شایع‌ترین مشکلات جسمانی بشمار می‌آید، افزود: درد در ناحیه ستون فقرات همچنین می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند وضعیت نادرست بدن، فشار بیش از حد به عضلات و قسمت مهره‌ها، ابتلاء به بیماری‌های همچون پوکی استخوان، بدشکلی‌های ستون فقرات، تومورها و عفونت‌ها باشد. که تشخیص و درمان به موقع و مناسب، نقش مهمی در پیشگیری و جلوگیری از تشدید درد و بهبود سلامت ستون فقرات دارد.

این فلوشیب درد، با این بیان که درد در ناحیه ستون فقرات باعث مختل شدن فعالیت‌های روزمره و کاهش کیفیت زندگی فرد می‌شود. گفت: امروزه سبک زندگی غلط، به ویژه استفاده‌های طولانی مدت از گوشی‌های همراه، نحوه نشستن، رعایت نکردن نکات ایمنی در کار و نوع شغل از دلایل شایع برای ایجاد درد در ناحیه ستون فقرات هستند.

دلشاد همچنین به راه‌های درمانی اشاره کرد و بیان داشت: درمان درد در ناحیه ستون فقرات به علت آن بستگی دارد و نسبت به نوع آسیب و شدت درد، از روش‌های درمانی همچون دارو درمانی، فیزیوتراپی، تزریق، جراحی و تغییر در سبک زندگی استفاده می‌شود.

دبیر انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران خاطر نشان کرد: اگر درد در ناحیه ستون فقرات شدید باشد و یا با علائمی مانند تب، بی‌اختیاری ادرار یا مدفوع همراه باشد، سریعاً باید به مراکز درمانی و یا متخصص درد برای تشخیص و درمان مراجعه شود.