۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳

برگزاری مسابقات ورزش‌های رزمی بانوان در بوشهر

بوشهر- به مناسبت هفته دولت، مسابقات ورزش های رزمی بانوان با حضور ۵۵ ورزشکار در شهرستان بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات در سه بخش هنرهای فردی دفاع از خود، هنرهای فردی با سلاح و گروهی ترکیبی برگزار شد.

برگزاری این رویداد ورزشی بر عهده هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی شهرستان بوشهر بود و خانم سمیه غریبی، نایب رئیس بانوان این هیئت، به عنوان مسئول مسابقات را بر عهده داشت.

داوری این مسابقات را خانم‌ها رقیه زندویی و فاطمه‌زهرا محسنی بر عهده داشتند.

خانم سعیدنیا، مسئول امور بانوان اداره ورزش و جوانان شهرستان بوشهر، نیز به عنوان مهمان ویژه در این مراسم حضور داشت.

این رقابت‌ها با هدف تشویق بانوان به ورزش و سالم‌سازی فضای اجتماعی برگزار شد و مورد استقبال شرکت‌کنندگان و حضار قرار گرفت.

