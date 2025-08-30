به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات در سه بخش هنرهای فردی دفاع از خود، هنرهای فردی با سلاح و گروهی ترکیبی برگزار شد.
برگزاری این رویداد ورزشی بر عهده هیئت انجمنهای ورزشهای رزمی شهرستان بوشهر بود و خانم سمیه غریبی، نایب رئیس بانوان این هیئت، به عنوان مسئول مسابقات را بر عهده داشت.
داوری این مسابقات را خانمها رقیه زندویی و فاطمهزهرا محسنی بر عهده داشتند.
خانم سعیدنیا، مسئول امور بانوان اداره ورزش و جوانان شهرستان بوشهر، نیز به عنوان مهمان ویژه در این مراسم حضور داشت.
این رقابتها با هدف تشویق بانوان به ورزش و سالمسازی فضای اجتماعی برگزار شد و مورد استقبال شرکتکنندگان و حضار قرار گرفت.
