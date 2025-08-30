  1. بین الملل
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

کالاس: ایران برای همکاری با آژانس انرژی اتمی فرصت دارد

کالاس: ایران برای همکاری با آژانس انرژی اتمی فرصت دارد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به عدم انجام هیچیک از تعهدات بروکسل در قبال ایران در ارتباط با توافق سال ۲۰۱۵، گفت: ایران برای همکاری با آژانس انرژی اتمی فرصت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: با همکاری شرکای آمریکایی‌مان، فشار بیشتری بر روسیه وارد خواهد شد. دارایی‌های مسدود شده روسیه باید برای رسیدگی به اقدامات مخرب مسکو در اوکراین استفاده شود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به عدم انجام هیچیک از تعهدات بروکسل در قبال ایران در ارتباط با توافق سال ۲۰۱۵ میلادی و پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام به همراه نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ادعا کرد: ایران فرصتی برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ازسرگیری مذاکرات با ایالات متحده دارد!

کایا کالاس بی آنکه اقدام آمریکا در تهاجم به ایران بر خلاف منشور ملل متحد آن هم در میانه مذاکرات تهران- واشنگتن را محکوم کند، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: اکنون توپ در زمین ایران است!

کایا کالاس بدون محکوم کردن ادامه جنایت‌های اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم در غزه، تنها در واکنشی لفظی چنین گفت: اگر راه حل نظامی در غزه مؤثر بود، جنگ مدت‌ها پیش پایان یافته بود.

