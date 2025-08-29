واکنش شدیداللحن مسکو به تصمیم تروئیکای اروپایی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت امور خارجه روسیه تصمیم تروئیکای اروپایی برای اعمال مجدد تحریمها علیه ایران را به شدت محکوم کرد و بر لزوم از سرگیری گفتگوی سازنده بین طرفها برای اجتناب از بحران جدید بر سر برنامه هستهای ایران تأکید کرد.
وزارت خارجه روسیه بیان کرد: هیچ مبنای حقوقی و قانونی برای «تروئیکای اروپایی» جهت فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران وجود ندارد.
در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: ما از «تروئیکای اروپایی» میخواهیم که تصمیمات خود را قبل از اینکه منجر به عواقب و تبعات برگشتناپذیر شود، مورد تجدید نظر قرار دهد.
وزارت خارجه روسیه بیان کرد: مسکو بر این باور است که رویکرد اتخاذ شده توسط «تروئیکای اروپایی» در مقابله با تهران، آیندهای ندارد.
در این بیانیه آمده است: اولویت، احیای گفتگوی سازنده بین طرفهای مربوطه برای جلوگیری از بحران جدید بر سر برنامه هستهای ایران است. تلاشهای تروئیکای اروپایی برای اعمال مجدد تحریمها علیه ایران، تلاشها برای دستیابی به راهکار از راه گفتگو برای مسئله هستهای ایران را تضعیف میکند.
پیش از این نیز زارت خارجه چین اعلام کرد: موضوع هستهای ایران در مرحله حساسی قرار دارد و گفتگو و مذاکره باید از سر گرفته شود. ما از صلح و گفتگو برای بازگرداندن موضوع هستهای ایران به مجرای درست آن حمایت میکنیم. اعمال مجدد تحریمها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامی غیرسازنده است.
