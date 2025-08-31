  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

دیدار مدیرعامل راه‌آهن ایران با شرکت‌های روسی؛ ساخت تجهیزات ریلی

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به روسیه، با مدیران عامل و نمایندگان سه شرکت معتبر روسی فعال در حوزه ساخت تجهیزات ریلی و ماشین‌آلات مکانیزه خطی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به روسیه، با مدیران عامل و نمایندگان سه شرکت معتبر روسی فعال در حوزه ساخت تجهیزات ریلی و ماشین‌آلات مکانیزه خطی دیدار و گفتگو کرد.

این دیدارها با هدف تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه حمل‌ونقل ریلی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از آخرین دستاوردهای صنعت ریلی انجام شده است.

در جریان این دیدارها، زمینه‌های همکاری مشترک از جمله خرید تجهیزات، انتقال دانش فنی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای راه‌آهن مورد بررسی قرار گرفت و بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های معتبر بین‌المللی در به‌روزرسانی ناوگان و تجهیزات ریلی کشور تأکید شد.

مدیرعامل راه‌آهن، همچنین به همراه معاون راه‌آهن روسیه از موزه راه‌آهن این کشور بازدید کرد. این موزه یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین موزه‌های ریلی جهان به شمار می‌رود و بخش‌هایی از تاریخچه توسعه و پیشرفت صنعت ریلی روسیه را به نمایش گذاشته است.

زهره آقاجانی

