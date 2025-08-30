️ استاژ تخصصی پومسه بانوان در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم ملی دانشجویان بعدازظهر روز شنبه گفت: در این دوره آموزشی، تکنیک‌های پایه و پیشرفته پومسه از جمله نحوه صحیح اجرای فرم‌ها، جزئیات ظریف حرکات و نکات کلیدی برای کسب امتیاز بالا در مسابقات مرور شد.

سیده معصومه حسینی به اصول داوری نوین پومسه اشاره کرد و افزود: آخرین تغییرات قوانین داوری پومسه، نحوه امتیازدهی دقیق و نکات مربوط به قضاوت عادلانه در مسابقات نیز در این دوره آموزش داده شد.

وی با اشاره به آمادگی جسمانی و روانی پومسه روها در مسابقات افزود:: تمرینات اختصاصی برای افزایش قدرت، انعطاف‌پذیری و استقامت، همچنین راهکارهای آمادگی ذهنی برای مقابله با استرس در مسابقات لازم و ضروری است.

وی در پایان استعداد یابی در این رشته را از اهداف مهم فدراسیون ذکر کرد و گفت:: استان اردبیل در زمینه تکواندو از استعدادهای زیادی برخوردار می‌باشد که لازم است مورد حمایت قرار گیرند.