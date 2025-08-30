  1. استانها
  2. اردبیل
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲

️ استاژ تخصصی پومسه بانوان در اردبیل برگزار شد

اردبیل - یک دوره استاژ تخصصی پومسه بانوان با هدف ارتقای سطح فنی پومسه‌کاران با حضور سرمربی تیم ملی دانشجویان، در خانه تکواندو اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم ملی دانشجویان بعدازظهر روز شنبه گفت: در این دوره آموزشی، تکنیک‌های پایه و پیشرفته پومسه از جمله نحوه صحیح اجرای فرم‌ها، جزئیات ظریف حرکات و نکات کلیدی برای کسب امتیاز بالا در مسابقات مرور شد.

سیده معصومه حسینی به اصول داوری نوین پومسه اشاره کرد و افزود: آخرین تغییرات قوانین داوری پومسه، نحوه امتیازدهی دقیق و نکات مربوط به قضاوت عادلانه در مسابقات نیز در این دوره آموزش داده شد.

وی با اشاره به آمادگی جسمانی و روانی پومسه روها در مسابقات افزود:: تمرینات اختصاصی برای افزایش قدرت، انعطاف‌پذیری و استقامت، همچنین راهکارهای آمادگی ذهنی برای مقابله با استرس در مسابقات لازم و ضروری است.

وی در پایان استعداد یابی در این رشته را از اهداف مهم فدراسیون ذکر کرد و گفت:: استان اردبیل در زمینه تکواندو از استعدادهای زیادی برخوردار می‌باشد که لازم است مورد حمایت قرار گیرند.

