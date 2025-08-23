  1. استانها
  2. اردبیل
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۱

۸ پروژه ورزشی در استان اردبیل افتتاح می‌شود 

اردبیل- مدیرکل ورزش جوانان استان اردبیل گفت: همزمان با آغاز هفته دولت، ۸ پروژه ورزشی با ۴۹۰ میلیاردریال افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست افزود: با هدف پاسداشت و خاطره شهیدان رجایی و باهنر در این ایام بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در سطح استان پیش‌بینی شده است.

وی اظهار داشت: هفته دولت فرصتی ارزشمند برای بازخوانی فرهنگ ایثار، خدمت و فداکاری است و اداره‌کل ورزش و جوانان استان نیز تلاش کرده است در چارچوب این رویکرد، مجموعه‌ای از برنامه‌های پیشنهادی را برای اجرا در روزهای پیشِ‌رو آماده‌سازی کند.

وی با اشاره به اهداف این برنامه‌ها افزود: رویکرد اصلی ورزش و جوانان، تقویت نشاط اجتماعی، ارتقای سرمایه فرهنگی و ورزشی و ایجاد بستر مناسب برای حضور و مشارکت آحاد جامعه است. این برنامه‌ها متناسب با شرایط موجود در حوزه‌های مختلف اجرا خواهد شد.

