بهره برداری از۱۳۵ پروژه عمرانی، اقتصاد و فرهنگی در شهرستان مشگین شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در این مراسم با بیان اینکه، این پروژه‌ها در قالب پروژه‌های عمران شهری و روستایی، محورهای مواصلاتی، توسعه اماکن در قالب مسکن اجرا شده افزود: با افتتاح این پروژه‌ها شاهد رفع مشکلات شهرستان خواهیم بود.

مسعود امامی یگانه در جریان سفر به مشکین‌شهر و در آئین آغاز عملیات اجرایی میدان مرکزی میوه و تره‌بار این شهر اظهار کرد: عملیات اجرایی چند طرح اقتصادی و پروژه عمرانی هم آغاز شد که مهم‌ترین آن‌ها پروژه میدان مرکزی میوه و تره‌بار در ورودی شهر با اعتبار بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه در سفر قبلی ۸۱ میلیارد تومان اعتبار به مشکین‌شهر اختصاص یافت، افزود: در این سفر نیز برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، علاوه بر سهم شهرستان از منابع استانی و ملی، ۵۰ میلیارد تومان دیگر برای پروژه‌های نیمه‌تمام چندین ساله چون پارک جنگلی و مرکز نگهداری معلولان و… اختصاص یافت.

وی از پیشنهاد بسته عمرانی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی به رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: در سفر ریاست جمهوری، چند پروژه شاخص از جمله بزرگراه‌های مشکین‌شهر - اهر و مشکین‌شهر - پارس‌آباد، ایمن‌سازی جاده‌ها، طرح‌های آبی و تکمیل بیمارستان شهرستان با اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومان مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

امامی یگانه با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در توسعه استان، از تمدید بسته‌های حمایتی دولت در این حوزه خبر داد و تأکید کرد: در سهم ۲۰ هزارمیلیارد تومانی سفر ریاست جمهوری، باید طرح‌های نیمه‌تمام از سوی فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی احصا و تکمیل شود.