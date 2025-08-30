افتتاح سالن چند منظوره روستای «ایوریق» اردبیل

  1. استانها
اردبیل – مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: سالن ورزشی چندمنظوره شهدای روستای ایوریق با هزینه‌ای معادل ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست، در آئین افتتاح این پروژه با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: ا فتتاح این سالن ورزشی با زیربنای ۱۱۲۷ متر مربع و با صرف هزینه‌ای معادل ۲۰۰ میلیارد ریال یکی از اقدامات مهم در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان و تحقق شعار دولت مردمی و عدالت‌محور است.

وی با اشاره به روند اجرای این پروژه گفت: «عملیات عمرانی سالن از سال ۱۳۹۴ آغاز شده و پس از تکمیل مراحل ساخت و تجهیز، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با قدردانی از همکاری مسئولان محلی و استانی در تکمیل این پروژه افزود: گسترش عدالت ورزشی و توزیع متوازن امکانات در سراسر استان از اولویت‌های اداره کل است. امید است با افتتاح چنین پروژه‌هایی شاهد حضور پررنگ‌تر جوانان در عرصه ورزش و شکوفایی استعدادهای آنان باشیم.

نخست در پایان گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل با تمام توان در مسیر توسعه ورزش روستایی گام برمی‌دارد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام یافته تلاش می‌شود پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی در سایر نقاط استان نیز با شتاب بیشتری تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

