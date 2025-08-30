افتتاح سالن چند منظوره روستای «ایوریق» اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست، در آئین افتتاح این پروژه با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: ا فتتاح این سالن ورزشی با زیربنای ۱۱۲۷ متر مربع و با صرف هزینه‌ای معادل ۲۰۰ میلیارد ریال یکی از اقدامات مهم در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان و تحقق شعار دولت مردمی و عدالت‌محور است.

وی با اشاره به روند اجرای این پروژه گفت: «عملیات عمرانی سالن از سال ۱۳۹۴ آغاز شده و پس از تکمیل مراحل ساخت و تجهیز، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با قدردانی از همکاری مسئولان محلی و استانی در تکمیل این پروژه افزود: گسترش عدالت ورزشی و توزیع متوازن امکانات در سراسر استان از اولویت‌های اداره کل است. امید است با افتتاح چنین پروژه‌هایی شاهد حضور پررنگ‌تر جوانان در عرصه ورزش و شکوفایی استعدادهای آنان باشیم.

نخست در پایان گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل با تمام توان در مسیر توسعه ورزش روستایی گام برمی‌دارد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام یافته تلاش می‌شود پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی در سایر نقاط استان نیز با شتاب بیشتری تکمیل و به بهره‌برداری برسد.