خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: انصارالله یمن امروز از شهادت احمد غالب الرهوی نخست وزیر یمن خبر داد که تابستان گذشته از سوی مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن نخست وزیر دولت تغییر و سازندگی یمن شده بود.
ریاستجمهوری یمن با انتشار بیانیهای شهادت «احمد غالب الرهوی نخستوزیر و شماری از وزرای همراه او را در حمله روز پنجشنبه گذشته رژیم صهیونیستی به صنعا اعلام کرد.
در بیانیه روز شنبه ریاست جمهوری یمن آمده است: امروز، در بحبوحه نبرد آشکار با دشمن اسرائیلی، ما شهادت جمعی، از جمله رهبران ملی که نماینده مردم یمن با تمام تنوع خود هستند را به سوگ مینشینیم. در حمله پنجشنبه (۶ شهریور ماه ۱۴۰۴) رژیم صهیونیستی به صنعا احمد غالب الرهوی نخست وزیر دولت تغییر و سازندگی و تعدادی از وزرای یمنی به شهادت رسیده و شماری نیز زخمی شدند که حال برخی از آنان وخیم است.
در این بیانیه آمده است: دشمن جنایتکار اسرائیلی آنها را در جریان یک نشست که توسط دولت برای ارزیابی فعالیتها و عملکرد آن در طول سال گذشته برگزار شده بود، هدف قرار داد. ما به ملت بزرگ یمن اطمینان میدهیم و متعهد میشویم که دولت، به یاری خداوند، نقش خود را در مراقبت از شهروندانش ایفا خواهد کرد. نهادها به ارائه خدمات به مردم مبارز، صبور و ثابت قدم یمن ادامه خواهند داد و آنها، صرف نظر از میزان فاجعه، تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت. خون شهدای بزرگ، انگیزهای برای ادامه این مسیر خواهد بود.
در ادامه این بیانیه آمده است: ما به ملت بزرگ یمن، به ملت مظلوم فلسطین، به همه مردم کشورمان و به همه آزادگان جهان تأکید میکنیم که به موضع واقعی خود در حمایت و دفاع از مردم غزه و تقویت نیروهای مسلح خود و توسعه تواناییهای آنها برای مقابله با همه چالشها و خطرات ادامه خواهیم داد. این موضع با موضع ملت بزرگ یمن ما که با عزم، اراده و ایمان در همه عرصهها و میادین حضور دارند، سازگار است.
در پایان این بیانیه آمده است: ما از خداییم و به سوی او باز خواهیم گشت. خدا ما را بس است و او بهترین وکیل است. برای شهدا رحمت واسعه، برای مجروحان شفا، برای زندانیان آزادی و برای مردم عزیز ما و همه آزادگان کشور عزت و پیروزی آرزومندم.
احمد غالب الرهوی که بود؟
احمد غالب ناصر الرهوی عضو کنگره مردمی و متولد استان ابین در جنوب یمن بود. وی یکی از شخصیتهای بارز یمنی محسوب میشود. او از یک خانواده سیاسی است چرا که پدرش، غالب الرهوی یک چهره سیاسی و اجتماعی بود که در دهه هفتاد قرن گذشته ترور شد.
او به عنوان مدیر کل منطقه خنفر و سپس معاون فرماندار استانهای ابین و المحویت خدمت کرد. در سال ۲۰۱۵ به صنعا نقل مکان کرد و عضو شورای عالی سیاسی یمن شد. در اوت ۲۰۲۴ مأمور تشکیل کابینه تغییر و سازندگی شد و جانشین عبدالعزیز بن حبتور شد.
الرهوی از چندین سو قصد جان سالم به در برد که مهمترین آنها منفجر کردن منزلش در منطقه باتیس در استان ابین بود. القاعده مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.
تعیین محمد مفتاح به عنوان نخست وزیر پیشبرد امور
مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن در حکمی جانشین الرهوی نخست وزیر شهید دولت یمن در صنعا را تعیین کرد.
محمد احمد مفتاح معاون اول نخست وزیر بود که به عنوان نخست وزیر پیشبرد امور تعیین شد.
واکنش حماس به شهادت نخست وزیر یمن
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیهای، شهادت «احمد غالب الرهوی»، نخستوزیر دولت تغییر و سازندگی در جمهوری یمن، و شماری از همراهانش را در یک حمله هوایی رژیم صهیونیستی تسلیت گفت.
حماس این اقدام را نقض آشکار حاکمیت یک کشور عربی و جنایت فجیع و گستاخی صهیونیستی علیه تمامی هنجارها و قوانین بینالمللی دانست و آن را شدیداً محکوم کرد.
بر اساس بیانیه حماس، شهید الرهوی و همراهانش قهرمانانی شهید در مسیر یاری و وفاداری به مردم ما و دفاع از غزه، قدس و الاقصی بودند که در پی یک حمله غافلگیرانه و بزدلانه صهیونیستی به شهادت رسیدند.
حماس ضمن عرض تسلیت و همدردی صمیمانه به انصار الله، نیروهای مسلح یمن و ملت عزیز یمن، شفای عاجل مجروحان این حمله را از خداوند متعال مسئلت کرد و همبستگی کامل خود را با آنان اعلام داشت.
این جنبش با افتخار و ستایش فراوان، مواضع شرافتمندانه، حمایتها و پشتیبانی ارزشمند یمن از مردم فلسطین در نوار غزه را یادآور شد.
در این بیانیه تأکید شده است که این خونهای پاک و گرانبهایی که در سرزمین یمن در راه پیروزی مظلومیت ملت و مقدسات ما جاری شد، امروز با خونهای کاروانهای ملت فلسطین در نبرد جاری طوفان الاقصی در هم میآمیزد تا بر وحدت امت ما، محوریت آرمان ما و خطر این دشمن صهیونیستی بر امنیت و ثبات امت، منطقه و جهان تأکید کند.
در پایان بیانیه، حماس برای شهید مجاهد احمد غالب الرهوی، نخستوزیر دولت تغییر و سازندگی در جمهوری عربی یمن و یاران وزیر شهیدش، طلب رحمت الهی و علو درجات کرد و برای یمن آرزوی خیر و پاداش نمود و برای مجروحان شفای عاجل خواست.
واکنش جهاد اسلامی
همچنین جنبش جهاد اسلامی فلسطین با انتشار بیانیهای، شهادت احمد غالب الرهوی، نخستوزیر یمن در دولت تغییر و سازندگی، و جمعی از وزرای یمنی را در حمله هوایی هفته گذشته رژیم صهیونیستی تسلیت گفت.
جهاد اسلامی ضمن عرض تسلیت به مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، جنبش انصارالله، رهبری، کادرها و دوستداران آن و عموم مردم عزیز و برادر یمن، این ضایعه را به ملت یمن تسلیت گفت.
جهاد اسلامی با اشاره به این حمله، آن را یک حمله وحشیانه صهیونیستها و ارتکاب عمدی یک جنایت جنگی جدید با هدف قرار دادن مقرهای دولتی توصیف کرد.
در این بیانیه آمده است: این شهادت مبارک، بر وحدت خون میان ملتهای فلسطین و یمن در رویارویی با رژیم صهیونیستی جنایتکار، دشمن امت و دشمن بشریت، تأکید دارد.
جهاد اسلامی، این شهادت را نشان افتخار، عزت و سربلندی برای رهبران و قهرمانان شجاع یمن دانست که خون و جان خود را در راه دفاع از شرافت امت، یاری ملت فلسطین و پافشاری بر آرمان فلسطین و مقدساتش فدا کردند.
در پایان این بیانیه، جهاد اسلامی با تبریک این شهادت، از خداوند متعال برای شهدا طلب رحمت واسعه و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت و تأکید کرد که «به یمن عزیز، رهبری و مردم آن، اطمینان کامل دارد که از دفاع از کرامت امت دست نخواهند کشید و رژیم اشغالگر را به دلیل جنایات وحشیانهاش مجازات خواهند کرد».
جنبش مجاهدین فلسطین: شهادت الرهوی گواهی بر درست بودن راه است
جنبش مجاهدین فلسطین نیز ضمن تسلیت شهادت نخست وزیر یمن به ملت و رهبر انصارالله یمن اعلام کرد: شهادت مقامات بارز یمنی در این نبرد مقدس گواهی آشکار بر درست بودن راه و وحدت امت و سرنوشت آن در رویارویی با دشمن صهیونیستی است. ملت فلسطین جانفشانی ملت بزرگ یمن که تاوان موضعش در حمایت از فلسطین را میپردازد را فراموش نخواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: حمله دشمن صهیونیستی به جلسه غیرنظامی گواهی آشکار از ناتوانی و شکست آن در برابر رزمندگان یمنی است. ما اطمینان کامل داریم که رهبران یمن این مصیبت را پشت سر خواهند گذاشت و به نبرد ادامه خواهند داد.
جبهه آزادی بخش فلسطین: امت اسلامی قهرمانانی بی نظیر را از دست داد
همچنین جبهه آزادی بخش فلسطین نیز ضمن تسلیت نخست وزیر یمن و شماری از وزیران در حمله بزدلانه دشمن صهیونیستی به ملت یمن و دولت و ارتش یمن و نیز رهبر انصارالله یمن، شهادت مسئولان یمنی را گواهی بر وفاداری و پایبندی آنها به مسائل امت و در رأس آنها مساله فلسطین دانست و اعلام کرد: امت اسلامی قهرمانان بی نظیر و وفاداران به امت اسلامی را از دست داد.
در این بیانیه آمده است: شهادت نخست وزیر و وزیران یمنی، خللی در عزم یمنیها در دفاع از امت اسلامی و در رأس آنها فلسطین ایجاد نخواهد کرد.
یمن سر تعظیم فرود نمیآورد
بدیهی است که رژیم صهیونیستی از هیچ جنایتی فروگذار نمیکند و اوضاع غزه گواه این واقعیت است که علاوه بر حملات گسترده، ساکنان این منطقه را در شرایط گرسنگی قرار داده است. این اقدامات بزدلانه هرگز مانع از ادامه حملات نیروهای مسلح یمن به عمق اراضی اشغالی نخواهد شد. حملات موشکی به عمق دشمن ادامه دارد و محاصره دریایی نیز در راستای حمایت از مقاومت در غزه تداوم خواهد یافت.
حملات یمن ریشه در ارزشهای دینی، اخلاقی و انسانی دارد. اشغالگران با آتش افروزی به دنبال پیروزی خیالی هستند، به این امید که روحیه درهم شکسته حاصل از جنگ علیه غزه را در داخل اراضی اشغالی بازسازی کنند.
اسرائیل تلاش میکند با حملات خود نشان دهد که به صحنه یمن بازگشته و تصویری پیروزمندانه از خود ارائه دهد، هرچند تحلیلگران نظامی اتفاق نظر دارند که اقدامات این رژیم بیاثر است. در چنین شرایطی، ادامه حمایت از غزه تنها مسیر پیش روی یمنیهاست.
یمن تحول قابل توجهی در موازنه قوا در سطح راهبردی علیه اشغالگران اسرائیلی ایجاد کرده است. ورود مستقیم نظامی یمن از طریق ضربات موشکی و پهپادی، با طی مسافت تا دو هزار کیلومتر، همراه با اعمال محاصره هوایی و دریایی، فشار روانی و عصبی شدیدی بر رژیم اسرائیل وارد کرده است. این رژیم ناچار است با تهدیدهای موشکی پرهزینه مقابله کند، امری که به یک چالش واقعی برای آن تبدیل شده است.
یمن امروز با معرفی راهبردی نوین، خلأ استراتژیک در جنگ را پر کرده و جلوه آشکار نبرد جهان عرب علیه رژیم اسرائیل محسوب میشود. حمایت مردم یمن، موضع مقاومت را تقویت کرده و از آرمان فلسطین در برابر اشغالگران حمایت میکند.
