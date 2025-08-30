  1. استانها
  2. زنجان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۰

افتتاح طرح‌های توسعه شبکه برق در نیروگاه سلطانیه با حضور وزیر نیرو

زنجان- همزمان با هفتمین روز از هفته دولت طرح توسعه دو بی خط ۲۳۰ کیلوولت در پست نیروگاه سلطانیه و همچنین خط دومداره ارتباطی ۲۳۰ کیلوولت این نیروگاه با حضور ع وزیر نیرو به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای زنجان شامگاه شنبه در آئین افتتاح این طرح‌ها گفت: این طرح‌ها با مجموع اعتباری بیش از دو هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

پروانه برهانی افزود: پروژه توسعه دو بی خط ۲۳۰ کیلوولت در پست نیروگاه سلطانیه با اعتباری معادل هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال و همچنین احداث خط دومداره ارتباطی ۲۳۰ کیلوولت به طول دو کیلومتر با اعتباری حدود ۳۰۰ میلیارد ریال با تلاش شبانه‌روزی همکاران شرکت به ثمر نشست.

وی با اشاره به اهداف اجرای این پروژه‌ها اظهار داشت: این اقدامات با هدف تعدیل بار ترانسفورماتورهای پست ۴۰۰/۲۳۰ غایتی، بهبود پروفیل ولتاژ در پست ۲۳۰ ابهر و تقویت شبکه موجود برای عبور از اوج بار سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل برق منطقه‌ای زنجان تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در پایداری شبکه انتقال استان زنجان و استان‌های همجوار خواهد داشت و زمینه را برای افزایش ظرفیت و قابلیت اطمینان شبکه برق کشور فراهم می‌کند.

