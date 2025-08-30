به گزارش خبرنگار مهر، عباس امیرآبادی شامگاه شنبه حاشیه بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان در جمع خبرنگاران، با اشاره به افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های مهم در حوزه آب و برق، اظهار کرد: امروز پست‌های انتقال برق در استان افتتاح شد که نقش مؤثری در پایداری شبکه خواهد داشت. همچنین کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی در زنجان انجام شد که می‌تواند تحولی بزرگ در منطقه ایجاد کند.

وی افزود: دولت چهاردهم کار خود را با ناترازی در بخش برق آغاز کرد، اما با اجرای طرح‌های گسترده در حوزه تولید و توسعه زیرساخت‌ها، امیدواریم این چالش به زودی برطرف شود

علی آبادی با بیان اینکه در بخش آب نیز طرح‌های مهمی به بهره‌برداری رسید، افزود: تصفیه‌خانه دوم شهر زنجان افتتاح و آبگیری سد «مشمپا» آغاز شد. همچنین مذاکرات لازم با سازمان برنامه برای اخذ ماده ۲۳ سد مشمپا انجام شده و این پروژه به‌زودی با شتاب بیشتری وارد فاز اجرایی خواهد شد. بازدید از سد «مراش» و بررسی وضعیت پروژه‌های آبی در منطقه انگوران نیز از دیگر برنامه‌ها بود.

وزیر نیرو با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور، تصریح کرد: همه ما شاهد خشکسالی کم‌سابقه‌ای هستیم که بخش مهمی از تولید برق آبی را تحت تأثیر قرار داده است. حتی برخی نیروگاه‌های حرارتی که از سرمایش مرطوب استفاده می‌کنند، تحت فشار کم‌آبی قرار گرفته‌اند. با این حال، امیدواریم با همراهی مردم در مصرف بهینه آب و برق، از این مرحله عبور کنیم.

امیرآبادی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در مدیریت مصرف، گفت: اصحاب رسانه نقش بسیار مهمی در آموزش و آگاهی‌بخشی به مردم دارند. شرایط امسال بسیار سخت است؛ اروپا و برخی کشورهای همسایه نیز با ناترازی مواجه شدند که حتی موجب فروپاشی شبکه برق در بعضی مناطق شد. خوشبختانه ظرفیت‌های انسانی و فنی کشور ما بسیار بالا است و توانسته‌ایم حتی به کشورهای همسایه برای بازگرداندن شبکه کمک کنیم.

وی درباره پرسش خبرنگاری در خصوص حضورش در مجلس، توضیح داد: رفتن به مجلس برای ارائه توضیحات جزو وظایف ما است. نمایندگان و مردم حق دارند از روند کارها مطلع شوند. ما با صراحت گزارش‌ها را ارائه می‌کنیم و امیدواریم نمایندگان هم قانع شوند.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: واحدهای جدید نیروگاهی به صورت هفتگی وارد مدار می‌شوند و امیدواریم با این اقدامات و همراهی مردم در مدیریت مصرف، ناترازی برق کشور برطرف شود.