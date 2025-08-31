پیام تسلیت شیخ نعیم قاسم برای عبدالملک الحوثی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان پیام تسلیتی را برای سید عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن به مناسبت شهادت نخست وزیر و تعدادی از وزرای این کشور ارسال کرد.

در این پیام آمده است که تجاوز رژیم صهیونیستی به محل حضور نخست وزیر و وزرای یمنی نشان دهنده ورشکستگی دشمن و رویکرد وحشیانه آن و کشتار بی قید و شرط انسانیت است.

شیخ نعیم قاسم افزود که دشمن به این علت این رفتارها را مرتکب می‌شود که در مقابله با نیروهای مسلح و فرماندهان مبارز و مجاهد آن در عرصه‌های میدانی ناتوان است.

متن کامل این پیام به این شرح است:

شهادت احمد الرهوی نخست‌وزیر و تعدادی از وزرای کشور سرافراز یمن که توسط دشمن اسرائیلی-آمریکایی در حین خدمت به مردم و انجام جهاد خود در امور غیر نظامی برای تسهیل زندگی مردم مجاهد و فداکار یمن ترور شدند، را تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم.

تجاوز اسرائیل به نخست‌وزیر و وزرا، ورشکستگی دشمن جنایتکار و الگوی وحشی‌گری و کشتار بی‌ضابطه و بی‌قاعده انسان‌ها را نشان می‌دهد.

از آنجا که دشمن از رویارویی مستقیم با نیروهای مسلح و فرماندهان مجاهد در میدان نظامی ناتوان است، به بدترین شکل ممکن به جنایت علیه فرماندهان مجاهد در میدان خدمت به مردم روی آورده است.

یمن با حضور رهبری انصار الله و دولت و مردم و نیروهای مسلح خود، به عنوان پرچمی برافراشته و درخشان در جهان و مشعلی برای آزادی و یاری فلسطین و غزه و مقاومت در برابر اشغالگران و متجاوزان باقی خواهد ماند.

این جنایت اسرائیلی، انگیزه‌ای مضاعف برای پایداری مردم یمن خواهد بود که ما را عادت داده‌اند تا هر چه بیشتر شهید تقدیم می‌کنند، فداکاری و ایثارشان نیز بیشتر شود.

عبرت در پایان راه است، جایی که خواری و سقوط ذلت‌بار رژیم صهیونیستی و شکست مفتضحانه استکبار جهانی و حاکمان مزدور منطقه رقم خواهد خورد، و پیروزی برای فلسطین و قدس به دست مردم فلسطین و مقاومت آن و مقاومت منطقه و در رأس آن یمن شجاع و سرافراز خواهد بود.

از خداوند متعال اجر عظیم برای خانواده‌های شهدا و مردم یمن و رهبری شجاع مسئلت داریم.